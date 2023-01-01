Quillette
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Quillette 是一本澳大利亚在线杂志，专注于长篇分析和文化评论。我们在政治上是无党派的，但依靠理性、科学和人文主义作为我们的指导价值观。
网站： quillette.com
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