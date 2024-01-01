替代项 - QuickBooks Online
Bookkeeper360
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Bookkeeper360 是一款面向中小型企业的 Quickbooks 和 Xero 簿记、会计和咨询解决方案。
Pilot
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专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Zeni
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人工智能驱动的初创公司财务团队。 借助 Zeni 的智能簿记、会计和 CFO 服务，解锁实时财务洞察和全方位服务的财务团队。
Paro.ai
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Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
inDinero
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inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。