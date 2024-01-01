替代项 - Qualified
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 实现客户服务自动化，不错过任何销售或帮助客户的机会。从头开始构建您自己的聊天机器人，无需任何技术技能！
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Botmake
botmake.io
超级简单、干净的对话式人工智能聊天机器人构建工具，适合您的网站。您无需编码即可轻松制作聊天机器人
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
BotStar
botstar.com
通过无缝实时聊天到聊天机器人解决方案，发现更多与客户在线互动的方式。立即免费获取 BotStar！
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
SnatchBot
snatchbot.me
在我们的革命性平台上创建用于多渠道消息传递的智能聊天机器人。 SnatchBot 消除了复杂性，并帮助您为客户构建最佳的聊天机器人体验。我们提供强大的管理功能和企业级安全性，以遵守监管要求。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您自动化获取客户，让失败成为不可能。
Bot Libre
botlibre.com
与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动...
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一个平台，供个人和企业在不知道如何编码的情况下创建自己的智能聊天机器人。 人们自己比任何人都更了解自己的业务，作为业务案例专家，他们可以自动执行常见问题解答、客户支持、填写表格以及从人们那里收集数据等任务。 我们的目标是改变商业、教育和人机界面与任何科技产品的对话。我们将对话/用例自动化，以便人们现在可以进行计算机谈话/表演/接受屏幕上的人的指示。我们以颠覆性的方式践行成为最好的使命，并推出新的语音产品！
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。我们是欧洲领先的聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。是什么让 Kindly 与众不同？更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。多语言 用一种语言训练聊天机器人，它就能理解一百多种查询！我们的...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一个由人工智能驱动的生成式自动化平台，用于提供客户支持。 了解了消费者行为的不断变化后，Kommunicate 正在构建一个一体化客户支持自动化平台，该平台可以帮助企业通过各种渠道与客户保持 24x7 的联系，并根据客户的需求进行互动。 Kommunicate 受到毕马威 (KPMG)、GAP、乐天 (Rakuten)、普利司通 (Bridgestone)、HDFC、安进 (Amgen)、加州州立大学、圣贝纳迪诺 (San Bernardino) 和 TaxBuddy 等一些全球领先企业的信任。
Tars
hellotars.com
Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供他们的信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥...
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智能助理，旨在管理您的日常任务，并充当忙碌的专业人士的行政助理。 Lindy AI 代理与您现有的工具集成，并具有自动化日常工作所需的个性化环境。 无论您是在寻找 * 自动化行政助理，用于整理电子邮件和计划旅行 * 抄写员抄写医疗记录 * 用于自动化客户支持的聊天机器人 * 或为您的业务职能和团队定制解决方案... 有一个林迪适合你。 如果没有，您可以在几分钟内构建一个专门构建的人工智能代理，无需一行代码。
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一个对话式人工智能平台。它使客户服务更加高效，让客户满意。任何人都可以构建自己的智能虚拟助手（即智能人工智能聊天机器人），并在不到一个小时的时间内将其设置为客户支持自动化。 产品提供的价值： 提高消息传递渠道中的客户支持效率。 * 测量并提高分辨率。 * 减少座席工作量，将常见问题解答留给人工智能。 * 提高聊天中的偏转率。 * 将重复性任务置于自动驾驶状态。 * 将聊天解决数据交叉引用到您的呼叫中心数据。 让顾客开心 * 24/7 立即回答问题 * 意图检测和自然语言理解。 * 衡量人工智能答案质量。 * 每种语言的答案。 * 通过内置实时聊天进行机器人与人类的交...
BotSpace
bot.space
BotSpace 是一个快速发展的早期 B2B 平台，供企业在 Whatsapp 上实现客户支持和互动自动化。 通过我们基于 WhatsApp Business API 构建的尖端客户互动软件，企业现在能够进行个性化对话、轻松访问并与客户进行大规模实时互动！ 这是通过 BotSpace 易于使用的平台实现的，该平台可以立即构建并运行。因此，中小型企业迅速接受了该平台，在推出后的短短一年内，来自 13 个国家/地区的数千名客户现在正在使用 BotSpace。