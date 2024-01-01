替代项 - Qualaroo
UserTesting
usertesting.com
可用性测试和研究工具可通过 UserTesting（Human Insight Platform）改善您的在线客户体验。 G2 排名第一的 CX 行业软件。
Dovetail
dovetail.com
Dovetail 可帮助您在一个地方存储、分析和协作进行用户研究，从而轻松查看模式、发现客户见解并决定下一步该做什么。我们的客户包括波士顿咨询集团、思科、CSIRO、Deliveroo、Elsevier、Kayak、Mastercard、Sketch、Shopify、Square、Thoughtworks 和 VMware。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Userfeel
userfeel.com
即用即付 用户测试工具，无需订阅或月费。从我们的高品质测试人员小组中获得更好的见解，每位测试人员仅需 30 美元。
dscout
dscout.com
dscout 的定性研究平台使用移动应用程序和超过 10 万热切的参与者来有效捕获即时视频并轻松获得见解……
Prolific
prolific.com
按需、自助数据收集。 Prolific 帮助您招募高质量的研究参与者来参与您的研究、调查或实验。
Marker.io
marker.io
报告错误不应该是一件复杂的事情。将客户和同事的网站反馈输入您最喜欢的错误跟踪器，而不会让开发人员发疯。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Maze
maze.co
伟大的产品建立在良好的习惯之上。 使产品发现持续不断。利用整个团队可以收集、使用和采取行动的用户洞察来验证总体和日常产品决策。
Discuss
discuss.io
Discuss.io 旨在通过改变游戏规则的生成式人工智能洞察来扩展定性研究，是世界上最受欢迎的市场研究工具的所在地。
User Interviews
userinterviews.com
从我们超过 450,000 名经过审查的消费者和专业人士的受众中招募用户，或者引入您自己的受众并为任何类型的用户体验研究建立参与者数据库。
GetWhy
getwhy.io
GetWhy 是一家下一代洞察公司。 GetWhy 的端到端洞察平台由 Gen. AI 提供支持，以前所未有的速度提供一流质量的消费者洞察，而成本仅为传统洞察公司的一小部分。 GetWhy 将您的营销理念、概念或内容呈现在观众面前，并将他们的视频响应收集为可行的见解。我们训练我们的 Gen AI 平台在几分钟内执行人类需要几天时间才能完成的任务： - 转录语音， - 进行情感和情绪分析，以及 - 在您选择的尽可能多的视频采访中识别和收集关键见解。从研究问题到见解仅需 4 小时。因此，您可以更少地专注于分析，而更多地专注于创建切中要害的概念、产品和活动。
UserZoom
userzoom.com
用户体验研究，做得对。借助 UserZoom 的用户体验洞察系统，您可以更深入、更快地挖掘，在整个产品开发生命周期中提供卓越的数字体验。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 借助其多功能反馈平台帮助您的企业在客户反馈的帮助下构建更好、更成功的产品和服务。在产品开发生命周期中收集用户反馈。免费试用。
PlaybookUX
playbookux.com
PlaybookUX 使企业能够根据相关数据源做出数据驱动的决策。其软件平台允许您访问当前或潜在客户，提供有关业务概念、产品功能和营销方向的反馈。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Respondent Researcher
respondent.io
将研究人员与参与者进行匹配。 在全球范围内招募任何参与者受众或通过任何研究方法寻找付费研究机会。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球应用测试是一种众测解决方案，使 QA、产品、用户体验、工程、本地化和数字团队能够在超过 189 个国家/地区测试他们的产品和体验，超过 90,000 名经过专业审查的专业人员在真实环境中使用真实设备对数百种设备组合进行测试。我们将对您的软件进行访问、翻译质量、本地和文化细微差别的测试，以便您能够在您所在的或即将推出的每个市场中获得知名度。包括 Meta、Microsoft、Google、BBC 和 iHeartMedia 在内的数百个领先品牌都依赖 Global App Test 的平台可以提高产品质量，使敏捷和 DevOps 团队能够更定期地发布并获得重要的反馈来解决问题，或对用户旅程进...
Userlytics
userlytics.com
利用我们最先进的用户研究平台和超过 160 万的全球小组来改善您的客户和用户体验。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一个针对实时网站的免费网站反馈工具，就像针对静态网站的 InVision 一样。您可以在实时网站或临时链接上获得客户的反馈和团队的输入。它使您能够编辑实时网站、与团队成员共享 Web 项目、在上下文评论中标记它们并接收相关反馈。
Optimal Workshop
optimalworkshop.com
在数据的支持下打造更好的数字体验。 使用我们的专业用户研究工具套件快速轻松地测试从网站架构到设计原型的任何内容。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
Field Agent
fieldagent.net
Field Agent B2B MarketPlace 将品牌、零售商和代理商与全国乃至世界各地的客户联系起来，帮助您在零售业中获胜。我们的一系列快速、实惠的零售成功产品为客户在服务购物者、战胜竞争对手和销售方面提供了独特的优势。
Indeemo
indeemo.com
我们的人工智能驱动的实时视频研究平台使 MR、UX 和 CX 团队能够了解日常生活中的人、产品和体验。我们支持的研究人员、设计师和产品经理在 B2C 和 B2B 环境中使用 Indeemo 进行各种发现研究方法，包括：发现/探索/生成研究 - 日记研究 - 移动/数字民族志 - 用户角色旅程研究 - 旅程地图 - 服务旅行- 购买路径 - 买家决策旅程混合方法研究 - 访谈/焦点小组的预先任务 - 通过视频可用性/体验研究将细分/用户角色带入生活 - 产品测试/IHUT - 购物者/客户/员工体验 我们的客户范围包括规模从咨询公司到初创企业，再到政府部门和全球品牌。我们的 Instagram ...
Userbrain
userbrain.com
只需几分钟即可设置您的第一个用户测试，数小时内即可获得第一个结果。 Userbrain 是您找出什么对您的产品有效、什么无效的快速通道。
The User Interview Exchange
userinterviewexchange.com
User Interview Exchange 是一个供创作者验证和迭代可改善我们个人和职业生活的产品的网站。 * 通过参与用户访谈赚取代币 通过在 30 分钟的视频聊天用户访谈中分享您对与您相关的产品的体验，帮助塑造尖端产品。为了感谢您的参与，您参与的每一次用户访谈都将获得一个 UIX 代币来进行您自己的访谈。 * 交换代币来进行您自己的用户访谈 将每个 UIX 代币兑换成与您的目标细分市场中的某人进行 30 分钟的视频聊天用户访谈。发布新的用户访谈请求，并在有人认为他们可能适合您的用户研究时收到电子邮件提醒。
Glow
glowfeed.com
Glow 是一流的研究技术，可以更轻松、更快速地收集可操作的人类见解。 Glow 支持品牌进行品类 U&A、受众分析、品牌健康、概念测试、市场测试、投资回报率评估、ESG/可持续性诊断等。 Glow 平台易于学习且易于使用，实时数据可视化、即时语言翻译和一键分析等功能可确保您能够快速根据您的见解采取行动。了解 Bain、Reckitt、Mondelez、Puma、Carat、Publicis 和 R/GA 等先进品牌如何利用 Glow 来降低风险、消除猜测并帮助其业务发展
Kantar Marketplace
kantarmarketplace.com
Kantar Marketplace 是一个自动化市场研究平台，专为想要更快地测试、学习和行动的洞察专业人士、营销人员和机构而设计。该平台建立在行业领先的专业知识和经过验证的方法的基础上，可在数小时而不是数天内提供结果。它具有一系列消费者洞察工具，包括调查和基于人工智能的研究解决方案。我们一流的分析仪表板让您可以控制自己的视图，这样您就可以轻松地解释您的结果。将测试结果或与我们的标准进行比较。该平台旨在满足您的需求，因此您可以为每个项目提供适量的支持，从自助服务、引导式自助服务和专家服务选项中进行选择。销往全球 70 多个市场。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。