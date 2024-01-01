替代项 - QR.io
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 码扫描仪是最快、最用户友好的网络应用程序。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
QR Code AI
qrcode-ai.com
独特且艺术的二维码在线生成器 将您的二维码变成人工智能杰作 转变您的品牌营销
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Barcode.so
barcode.so
常规的二维码很无聊。 美丽的 AI 生成的 QR 码让您的观众渴望扫描它们。 超过 25 种风格可供选择或仅使用您自己的风格
Autonix
autonix.io
QR 码无处不在，对于 Autonix 来说，它们非常有价值。 Autonix 是一款强大的二维码跟踪解决方案，面向机构、市场、零售、医疗保健、政府等，适合大大小小的组织。
QRfy
qrfy.com
创建您自己的二维码并促进您的业务或想法。 轻松生成、管理和统计跟踪您的 QR 码。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的动态二维码 为您的品牌创建、跟踪和管理动态二维码
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先进的在线二维码生成器，荣获 ProductHunt 最具创新产品奖。它受到 147 个国家/地区超过 850,000 个品牌的信赖。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可乐、欧舒丹、三星、TikTok、环球影城、希尔顿酒店等。该公司为企业和个人品牌提供广泛的二维码解决方案。自 2018 年推出以来，QR TIGER 已为数千名关键意见领袖、个人品牌、中小企业和财富 500 强公司提供了物理到数字的访问。近年来，随着非接触式系统在全球范围内的普及，QR TIGER 作为最简单、直接且全面的二维码生成软件，为更多的客户提供服务。 QR TIGER 的...
y.gy
app.y.gy
创建简短且令人难忘的链接以提高转化率 将长而复杂的链接变成短而令人难忘的链接，您可以在电子邮件、社交媒体等中使用它们。 * 使用 y.gy 或您自己的自定义域。我们提供使用您自己的自定义短链接或 y.gy 短链接的选项。 * 使用自定义结尾自定义您的链接 可以使用自定义后缀自定义链接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 通过 y.gy 简单 API 以编程方式创建链接。
Bitelink
bitelink.co
欢迎来到 Bitelink – 链接管理领域的创新与便利的结合。告别繁琐的 URL，迎接充满活力的时尚、可共享资源！ 为什么选择比特联？ * 轻松将长而复杂的 URL 转换为简洁、强大的链接。 * 创建可定制的二维码，以时尚的方式弥合在线和离线状态之间的差距。 * 通过强大的分析深入了解您的链接性能，获得宝贵的见解来完善您的策略。 * 借助我们创新的 Link-in-Bio 解决方案，让您的重要链接在一个动态中心中井井有条并可访问。 Bitelink 旨在提升您的在线形象、简化您的共享并释放新的可能性。
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易于使用且可追踪的 QR 代码生成器，提供高级定制功能。使用此工具，创建完全个性化的二维码就像扫描代码一样简单。动态 QR 码提供了仅通过扫描即可交换信息的机会，这要归功于它为不同用例创建的 13 种不同的代码类型。选择您想要的二维码类型，轻松调整它，然后在任何您喜欢的地方开始使用它。现在是开始免费试用的时候了！立即开始免费创建您的二维码！
QRStuff
qrstuff.com
免费 QR 码生成器和在线 QR 码创建器。无需注册。为网站 URL PDF、图像、出勤跟踪、YouTube 视频、Google 地图位置、Facebook、联系方式或 27 种 QR 码类型中的任何一种创建无限量且不会过期的免费 QR 码。
TLinky
tlinky.com
欢迎使用 TLinky - 终极链接管理解决方案！ 在 TLinky，他们帮助个人、营销人员和企业优化其在线形象并简化其营销活动。借助这些一体化平台，您可以无缝管理、跟踪和共享链接，确保您的受众获得最佳体验。 * 短链接：创建易于记忆和共享的品牌和自定义短链接。告别又长又乱的网址，让您的链接脱颖而出。 * 二维码：生成动态二维码，以提高参与度并增强客户体验。无论是您的网站、产品还是宣传材料，二维码都打开了一个充满可能性的世界。 * 生物链接：策划一个令人惊叹的交互式生物页面，在一个地方展示您的所有重要链接。优化您的社交媒体资料，让您的受众更轻松地探索您的内容。 * 分析和见解：获得有...
ElkQR
elkqr.com
使用 ElkQR 创建品牌二维码并提高品牌知名度。跟踪活动绩效并通过详细分析获得见解。
Leaf.page
leaf.page
一页记录您的职业生涯
Veshort
veshort.com
Veshort 是一款使用强大的营销工具构建的 URL 缩短工具，可帮助您有效地吸引客户。借助我们的一体化平台，您将拥有开始营销活动所需的一切。
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink是生物制造商中的一个链接，用于创建智能生物链接页面。为您的社交媒体链接构建智能个人简介页面。 Tapbiolink 帮助您在个人简介页面中创建链接，将所有重要的链接和内容组合到一个位置。 Tapbiolink 附带 20 多个插件来创建漂亮的登陆页面。功能： -> Bio Link Creator -> QR 代码生成器 -> URL 缩短器 -> VCard 生成器 -> 时事通讯订阅 -> 帖子嵌入器 -> 播客嵌入器 -> 音乐嵌入器 -> 视频嵌入器
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免费的 QR 码生成器，可让您创建和自定义用于各种目的的 QR 码。以下是我们脱颖而出的原因： • 免费且可定制：为网站、文本、电子名片、电子邮件等生成二维码。使用多种免费镜框选择来个性化它们，以匹配您的品牌或场合。 • 动态QR 码：即使免费套餐也提供动态QR 码，让您可以更新代码背后的内容，而无需重新生成新代码。 • 内置QR 扫描仪：直接在平台内随时随地扫描QR 码。扫描历史记录可让您轻松访问以前扫描的代码。 • ME-Ticket 集成：想要出售活动门票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，这是一个用于创建活动、生成二维码门票和管理销售的平台。总体而言，ME-QR...
L2QR
l2qr.com
L2QR 弥合了线下和线上体验之间的差距。通过扫描二维码，客户的目标受众可以无缝访问数字内容、网站、社交媒体资料、产品信息、促销或任何其他在线资源。这种集成可以帮助企业利用二维码的力量来增强其在线形象并有效地吸引客户。
Keyri
keyri.com
Keyri 是一家领先的身份验证公司，为客户提供简单且安全的无密码 MFA。我们的平台将每次登录转变为基于生物识别的一步式流程，提供无缝的用户体验，同时增强帐户安全性。用户只需使用智能手机扫描登录页面上的二维码，然后在移动应用程序中传递生物识别信息即可登录您的网络应用程序。Keyri 是一家领先的身份验证公司，为客户提供简单且安全的无密码 MFA。我们的平台将每次登录转变为基于生物识别的一步式流程，提供无缝的用户体验，同时增强帐户安全性。用户只需使用智能手机扫描登录页面上的二维码，然后在移动应用程序中传递生物识别信息即可登录您的网络应用程序。
Digital Link
digital-link.com
Digital Link 是大规模创建和管理 GS1 数字链接 QR 码的平台。只需使用 GTIN 即可将您的产品上线，简化智能页面的合规性，并在购买前后更好地吸引购物者。
Ringpin
ringpin.com
Ringpin 是最简单的远程销售工具。它是一个带有前端小部件的全渠道联络中心，可快速启用您的网站或企业的所有通信渠道。
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT 以前称为 uQR.me，是历史最悠久的动态 QR 码生成器，也是满足所有 QR 需求的一体化解决方案。
Digiphy
digiphy.it
Digiphy 正在重新定义情境营销。通过将品牌直接与客户联系起来，Digiphy 在任何物理产品和客户接触点的上下文相关时刻构建并提供动态数字体验。我们灵活的自助式解决方案提升了品牌故事讲述能力，并创建了一个新的交互式数字营销渠道，提高透明度、加速销售并加深品牌参与度，同时允许公司捕获有价值的客户数据。 Digiphy 的创始人是 Sarah Ellenbogen，她在 Google 工作了 15 年，致力于数字广告领域的前沿；Chris Scott 拥有二十年在快速发展的科技初创企业中领导高绩效产品和创意团队的经验；Heida Helgadotir 是一位科技和食品企业家，奥利弗·卢克特 ...
JoyQR
joyqr.com
我们的平台彻底改变了您与受众的联系方式，提供自定义二维码生成和迷人的生物链接页面。通过我们广泛的分析深入了解洞察世界，专为增强您的营销策略而量身定制。体验无缝互动的乐趣，并通过 JoyQR 观察您的品牌影响力不断增长 - 每次扫描都会带来新的机会。少展示以增强您的营销策略。体验无缝互动的乐趣，并通过 JoyQR 观察您的品牌影响力不断增长 - 每次扫描都会带来新的机会。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一个创新平台，彻底改变了专业人士联系和共享联系信息的方式。作为全球排名第一的数字名片提供商，Blinq 提供传统纸质名片的无缝且环保的替代方案。借助 Blinq，用户可以创建定制的数字卡，其中不仅包含他们的联系方式，还包含更丰富的个人资料，包括社交媒体、专业网站和其他数字平台的链接。这些卡可以通过智能手机或其他数字设备随时与任何人轻松共享，从而促进在任何网络情况下的即时连接。 Blinq 因其易用性而脱颖而出，提供直观的设计和用户友好的界面，使其成为热衷于以环保方式构建和维护业务网络的现代专业人士的必备工具。
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的变革世界，艺术与技术无缝融合。通过人工智能生成的令人惊叹的二维码艺术来提升您的品牌形象，确保它不仅被看到，而且被记住。 AIQrArt 允许您制作独特的、充满艺术气息的交互式二维码，增强用户互动和品牌回忆。超越通用的黑白二维码，探索一个领域，每个二维码都是杰作，专为体现您品牌的独特身份而量身定制。在一个平台上享受个性化的自由、集成的便捷性以及二维码分析的能力。借助 AIQrArt，让您的观众每次扫描都成为愉悦的体验，同时获得对您的品牌有价值的见解。您重新定义 QR 码的旅程从 AIQrArt.co 开始，这里每个代码都是画布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我们易于使用的解决方案跟踪您的设备，该解决方案包括坚固耐用的标签、云软件、扫描仪应用程序和 GPS 跟踪。我们的整体解决方案专为行业客户设计，意味着您可以在旅途中使用智能手机管理监管链。此外，通过使用任何计算机或移动设备签入和签出工具来转移责任，并记录保修、服务记录和维护任务等关键信息。使用 GoCodes 跟踪您的工具。
QRPlus
qrplus.com.br
有了 QRPlus，您就没有任何限制。此处生成的所有二维码将永远有效，不会过期，并且像网络上的其他生成器一样没有读取限制。生成的二维码是静态的，因此您将始终获得相同的读取结果。放心！这里生成的所有二维码都是 100% 免费的，可以用于任何您想要的用途，无需额外付费。这包括所有商业目的，甚至印刷。 QRPlus 提供高分辨率、打印质量的图像。在此处创建 QR 码时，您可以将其保存为 PNG 图像，也可以保存为矢量格式 (SVG)，以便在打印时获得最佳质量。我们建议使用矢量格式以获得完美的打印结果，可在所有现代图形软件中使用。
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
我们正在解决的问题 不准确的营销报告每年给美国营销预算造成 500 亿美元的损失。 Campaigntrackly 可以比以往更轻松地标准化营销活动元数据和跟踪链接，从而推动准确的见解和数据驱动的决策，从而帮助企业缩小这一差距。我们的工作速度提高了 36 倍。 10 倍轻松。 100% 准确。面向营销人员的简单、全自动的营销活动元数据和 URL 生成器应用程序 我们的独特之处 我们不会打断您的工作流程，也不会强迫您访问我们的网站，而是来找您 - 您的 Excel、浏览器、电子邮件/社交平台。无缝的。简单的。快速地。对于营销人员，当您使用我们简单、灵活的 UTM 链接构建器构建准确的报告时，可以...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER 是一款无代码在线菜单软件。其二维码菜单解决方案旨在改善您企业的日常运营。您的客人所要做的就是扫描二维码、下订单并使用移动设备付款。设计针对移动设备优化的在线菜单、餐厅网站和特定于餐桌的二维码菜单。在一个帐户中管理多个商店，轻松跟踪销售、客人和成本。开始接受免佣金堂食订单，并集成非接触式支付选项 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的在线菜单上开展促销活动以增加您的宾客收入。通过在社交媒体上分享您的自定义网站来扩大您的在线形象。收集客户反馈和订单历史记录以改进您的服务。 MENU TIGER 由 QRTIGER 为您提供，QR...
Scanova
scanova.io
Scanova 是一款领先的在线 SaaS 工具，可帮助企业创建、设计、管理和跟踪用于促销和运营用例的 QR 码。各个行业和公司规模的营销人员和企业都使用 Scanova 来运行端到端的高性能 QR 码营销活动。借助 Scanova，营销人员可以通过多媒体内容吸引客户，通过印刷媒体产生销售线索，衡量印刷媒体投资回报率，并减少印刷足迹和成本。 Scanova 符合 ISO 27001:2013、SOC2 和 GDPR，并被 100 多个国家/地区的最佳全球品牌和机构所使用。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被评为商业和营销领域排名第一的二维码生成器。使用徽标、高级分析、批量上传、API 和形状创建和管理 QR 码，适用于网站、社交、应用程序、数字名片、表单、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在线免费提供，具有数百种定制选项。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前称为 Beaconstac）总部位于纽约州纽约市，帮助超过 25,000 个全球品牌将其 QR 码计划整合到一个可扩展的平台中。这使他们能够将二维码见解与更广泛的移动营销策略联系起来。我们为 40 多个国家的客户提供服务。我们是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 码解决方案。我们的一体化二维码平台和生成器可帮助您提高客户参与度、衡量实体营销渠道的投资回报率、减少摩擦并简化运营、节省成本并变得更加可持续和环保。
URL180
url180.com
释放您的数字化存在的力量。 重新吸引您的受众，产生有价值的潜在客户并通过内容获利。缩短 URL、创建生物链接页面、自定义 QR 代码、电子名片链接、文件链接等。
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink 是一个提供一系列工具的平台，使数字营销人员能够充分利用他们的工作。该平台提供了实际有效的不同类型的数字营销工具。 借助这款数字营销软件，您可以访问无限的二维码、精美的个人资料页面、关键字和 URL 缩短器。这还不是全部。该平台还提供像素管理和多种营销技术等功能，帮助您将营销从低于平均水平提升到优秀。 该产品的创始人认识到需要拥有合适的工具来在线营销您的业务，因为它提供了各种强大的数字营销工具来帮助您取得成功。
Uplifter
uplifter.ai
创建防弹 UTM 链接来跟踪您的所有营销活动。 将可靠的数据传送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 将这些数据转化为可行的见解。 Uplifter 减轻了分析工作的负担，帮助营销人员更快地采取行动。 Uplifter 由英国最大的独立数字分析咨询公司 Mezzo Labs 开发。
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有内置分析功能的新型自定义 URL 缩短器。您完全应该考虑切换到它，因为它： * 快如闪电， * 附带额外的工具，如动态二维码生成器、虚拟名片管理器等， * 保护您的数据隐私， * 具有精细的数据分析功能， * 每月仅需 10 欧元。
Delivr
delivr.com
自 2008 年以来，这是一款值得信赖、隐私至上的动态二维码生成器，适用于互联包装、智能标签、印刷和广播媒体以及 DOOH 广告。动态二维码具有超能力和几乎无限的可能性。在单个仪表板中创建、管理和跟踪动态 QR 码和链接所需的一切。美好的事情从这里开始。 Delivr 是一家以人为本的软件和服务公司，帮助品牌将周围世界的受众与数字和空间体验联系起来。我们的触发无关平台简化了与媒体、物体、事物和地点的互动。我们的平台利用我们的产品套件、超级简单序列化、GS1 数字链接和智能链接路由来汇集体验，鼓励品牌与其受众之间建立更深层次的情感联系。
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR 是一种创新的 B2B 自助 SaaS 解决方案，旨在帮助企业生成具有跟踪功能的可定制、静态和动态 QR 代码。我们的解决方案满足了营销、零售和运营流程中对无缝数字集成日益增长的需求。
Openscreen
openscreen.com
Openscreen 是互联网的非接触式数字支持层。 Openscreen 支持通过跨供应链、商业和客户参与的广泛 API、SDK 和解决方案创建基于 QR 码的交互式应用程序。 Openscreen 允许企业随时随地与客户和资源会面、互动和交易，将物理和手动交互转变为数字流程。 Openscreen 为基于二维码的应用程序提供支持，以简化运营、吸引客户并推动洞察。
ViralQR
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最好的二维码生成器🔥。使用自定义设计和徽标为链接、PDF 文件、vCard 等创建 QR 码。 ⚡ 立即获取免费的二维码！