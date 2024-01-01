替代项 - QR.io

MENU TIGER

menu.qrcode-tiger.com

MENU TIGER 是一款无代码在线菜单软件。其二维码菜单解决方案旨在改善您企业的日常运营。您的客人所要做的就是扫描二维码、下订单并使用移动设备付款。设计针对移动设备优化的在线菜单、餐厅网站和特定于餐桌的二维码菜单。在一个帐户中管理多个商店，轻松跟踪销售、客人和成本。开始接受免佣金堂食订单，并集成非接触式支付选项 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的在线菜单上开展促销活动以增加您的宾客收入。通过在社交媒体上分享您的自定义网站来扩大您的在线形象。收集客户反馈和订单历史记录以改进您的服务。 MENU TIGER 由 QRTIGER 为您提供，QR...