替代项 - QBox

Constructor

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产品发现平台可在整个购物者旅程的每个渠道中推动有吸引力的产品发现时刻（从搜索和浏览到推荐和引导销售）。 Constructor 的原生商务核心基于最新的 AI/ML 搜索技术而构建，可从每次客户交互中学习，根据您的优先电子商务指标进行优化，并为销售团队提供控制和洞察力，以推动无与伦比的业务成果。秘密酱汁？其他解决方案从开源关键字匹配引擎开始，并在其之上添加人工智能，而我们是唯一具有专为电子商务构建的专有本机核心的产品发现解决方案。 Constructor 的先进算法、转换器和大型语言模型一起工作，提供实时、个性化的体验，解码复杂的模式并理解用户意图。这就是为什么在推动收入、转化率和利润率等重要...