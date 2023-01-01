替代项 - Pypestream

Botco.ai

botco.ai

Botco.ai 是一个符合 HIPAA 的平台，可在提供商和消费者之间进行有意义且智能的对话。 Botco.ai 是一款全自动、人工智能驱动的营销聊天解决方案，可以大规模实施。该公司提供行业领先的创作、网络聊天和人工智能机器学习功能，以快速有效地转化更多客户。 Botco.ai 的集成分析仪表板提供跨多个渠道（例如网络和 Facebook Messenger）的聊天活动的全面视图。基于 API 的界面可用于将销售线索、成绩单和数据传输到 Salesforce、Hubspot、Adobe Marketing Cloud 和 Zoho 等企业销售和营销自动化产品中。欲了解更多信息，请访问 Bot...