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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Purple Wave 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

立即生成从完整渠道到销售页面和电子邮件活动的所有营销资产...并获取您自己的 Web 应用程序来为您的客户提供服务。

网站： purplewave.ai

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