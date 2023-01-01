替代项 - Proposify
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一个功能丰富的 CLM 平台，可让您简化合同流程并以降低的成本实现大规模合规性。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad 的合同管理软件是唯一可以让公司在几分钟内自行设计和部署任何类型或复杂性合同的解决方案。
Contractify
contractify.io
用于在线电子签署、管理和自动化所有合同的合同管理软件。 Contractify 使团队能够在线协作。
Linksquares
linksquares.com
法律团队依靠 LinkSquares 通过人工智能驱动的合同管理软件轻松起草、审查和执行协议。
Juro
juro.com
Juro 是一款一体化合同自动化软件，可简化法律合同的创建、执行和管理，为您的团队提供支持。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一个安全的云平台，可跨桌面、移动和 Salesforce 等合作伙伴应用程序管理销售合同和所有类型的文档。 SpringCM 通过先进的工作流程管理整个合同生命周期，自动执行手动任务和复杂流程。 SpringCM 建立在自己的云基础设施平台之上，是一个注重性能、可用性和安全性的内容交付网络。其公司总部位于伊利诺伊州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在旧金山和伦敦开设了两个新办事处，并于 2018 年在布加勒斯特开设了办事处。它在合同管理领域获得了所有 Salesforce AppExchange 合作伙伴中最多 5 星的评价。 2018 年 7 月 31 日，D...
Legislate
legislate.ai
Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 电子签名和文档跟踪解决方案简化合同管理、增强安全性并优化工作流程。立即开始免费试用
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合同生命周期管理软件，可帮助法律部门专注于真正重要的工作。通过自动化合同起草、审批工作流程、电子签名、智能归档和监控，Precisely 使法律能够为其组织带来结构和真正的商业价值。我们以企业为中心的功能包括复杂的合同自动化和生成，允许您设置复杂的审批工作流程、发送合同以供审核和电子签名，并将所有合同存档在一处。恰恰成为您唯一的事实来源。我们的解决方案受到法律界的信赖，并受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航运中心等业务团队的喜爱。
SpotDraft
app.spotdraft.com
SpotDraft 是一款人工智能驱动的合同管理和自动化解决方案，专为快速发展的公司而设计。它为法律、销售、营销、人力资源、业务运营和采购团队提供端到端合同管理服务。凭借其一流的平台，SpotDraft 充当法律团队的副驾驶，通过消除效率低下和减少重复性任务来帮助他们优化合同管理流程。通过直观的界面、智能合同存储库、可定制的模板和工作流程等简化您的合同流程。 SpotDraft 与 Salesforce、HubSpot、Slack 和 Google Drive 等流行的 SaaS 工具集成，为 Airbnb、Notion、STRAVA、Beamery 和 Fidelity Internatio...
ContractHero
contracthero.com
ContractHero 是最简单、最直观的基于云的软件，可有效管理您的合同。我们的安全软件托管在欧盟的 ISO27001 和 ISO9001 认证服务器上，受到数百名客户的信赖，提供自动化、集中的合同管理，将遗忘的文档转化为潜在的文档，使您能够快速适应并释放公司资源。从我们自己的人工智能支持的合同分析、各个字段和合格的电子签名到多客户端功能和获奖的客户支持，ContractHero 是您公司每个部门的强大软件。欲了解更多信息，包括计划和更多功能，请访问我们的网站 www.contracthero.com
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一个功能强大、简单的合同管理平台，通过在按照您的方式工作的系统中简化和集中合同流程，帮助每个团队更快地开展更多业务。从一个集中式仪表板管理所有端到端交易操作，任何团队都可以立即使用简单的电子邮件驱动的接收和工作流程，直观的无代码自动化来简化流程和工作流程，以及行业领先的实用人工智能，可以读取合同自动跟踪关键条款、生成报告等。我们在微软联合创始人 Paul Allen 的人工智能研究所 (AI2) 建立了 Lexion。凭借来自微软、Facebook、谷歌和亚马逊的顶尖且经验丰富的团队，我们建立了一家公司，CB Insights 连续两年将其评为全球最有前途的人工智能法律科技初创...
Zuva
zuva.ai
合约人工智能使用起来非常简单。 轻松将合同智能添加到您的工作流程和应用程序中。
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign 通过整个合同生命周期中更好的交互，帮助公司更快地完成交易并轻松管理合同。
Oneflow
oneflow.com
减少合同管理。更多契约魔法。 利用 Oneflow 真正的数字合同提高工作效率，让生活更轻松。
GetAccept
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