替代项 - ProNvest

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。