替代项 - PromptSmart

AI Voice Detector

aivoicedetector.com

AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心，并防止口头评估中的音频操纵、错误信息、语音诈骗和抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的防护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成功能有限。