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使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Promptitude.io 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

将 GPT 集成到您的应用程序和工作流程中的最简单、最快的方法。 借助 GPT 的强大功能，让您的 SaaS 和移动应用程序脱颖而出：在一个地方开发、测试、管理和改进所有提示。然后与一个简单的 API 调用集成 - 无论是哪个提供商。

网站： promptitude.io

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