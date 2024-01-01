替代项 - Promoly
elink.io
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使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
Short.io
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Short.io 是一个白标签 URL 缩短器，可在品牌域上创建短链接。缩短、定制并与您的受众分享品牌 URL。
Revue
getrevue.co
建立忠实的观众。 Revue 使作家和出版商可以轻松发送社论通讯并获得报酬。
RocketLink
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将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
Whatstool Business
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Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。
GummySearch
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Reddit 受众研究触手可及。 快速发现客户的痛点、他们需要什么解决方案以及他们渴望支付什么费用。
Radio.co
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想创建一个广播电台吗？通过一个易于使用的平台自动化您的日程安排、直播和跟踪听众。欢迎来到 Radio.co。
Placer.ai
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借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
Viral Loops
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Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
ShareASale
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与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
Intellifluence
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Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
Branalyzer
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Branalyzer 是了解网上真实情况的更便宜、最快且最简单的方法。
TinyLetter
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TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
WANotifier
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您的客户正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他们发送批量 WhatsApp 消息，官方 API 费用可享受 0% 额外加价！
SummarAIze
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10 分钟内播放 10 倍播客和视频内容。 SummarAIze 将您的音频和视频内容重新调整为引人入胜、可共享的社交帖子、电子邮件内容、摘要、引言等！
eKyte
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eKyte 指导数字营销团队规划和制作在线活动、分析和优化结果。人工智能会完成剩下的工作。
BrandBucket
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原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。从我们的团队获取匹配的 .com 和徽标以及免费的品牌建议。
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欢迎来到艾瑞多姆！探索未注册的品牌商业域名！搜索可用且可品牌化的商业 .com 域名！
Airtime Pro
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Airtime Pro 是一款功能强大的互联网广播平台，拥有智能自动化系统、DJ 管理以及实时音频流和预定内容之间的无缝转换，无论您是个人表演还是大型媒体，都可以帮助您保持直播状态出口。创办、管理和推广您的广播电台从未如此简单。
Linkz.ai
linkz.ai
悬停时自动提供丰富的链接预览，让访问者留在您的网站上。只需 2 分钟即可在您的网站或博客上安装 Linkz.ai，并在悬停时立即获得自动丰富的链接预览。 Linkz.ai 预览可帮助您的访问者从链接内容中获取上下文，而无需在浏览器选项卡之间跳转，最重要的是，无需离开您的网站。
Chainfuel
chainfuel.com
借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
Carts Guru
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借助专为电子商务商家设计的先进营销自动化软件，追踪每一个销售线索，转化每笔销售，并快速发展您的电子商务业务。只需点击几下，您就可以针对客户旅程的认知、考虑和善后阶段构建和定制一流的营销活动，然后只需点击启动，我们就会处理剩下的事情。使用我们的多渠道功能，您可以将短信、电子邮件和 Facebook Messenger 组合成一个有凝聚力的营销活动，以接触到每一位客户，让他们做出最佳反应并最大限度地提高您的回报。 Carts Guru 为您提供针对所有最流行的电子商务用例的预构建营销活动： 放弃的购物车营销活动 - 自动重新定位每个将商品放入购物车然后在结账前放弃的访问者。客户赢回活动 - 提醒老...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及用于联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
Approved Social
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Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创...
LaunchList
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建立早期用户的病毒式等待名单。 通过发布前游戏化的病毒式候补名单，节省发布时间并为您的早期产品获得更多注册
Echo AI
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发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Socialbuzz
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直接在页面上显示媒体和我们的获利功能，而无需将访问者引导至其他页面。美国的创作者经济平台。媒体和货币化。
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一个可持续品牌营销平台，利用在可持续营销框架上训练的人工智能模型的力量。该平台目前服务于可持续时尚、个人护理和食品领域的三 (3) 个类别，提供 (a) 营销有效性（资产）诊断 (b) 创意传播设计（谷歌广告、亚马逊列表（文本、图像、视频） ）、社交广告、网页内容、关键视觉效果、产品详细信息页面）； (c) 所有现有通信资产是否符合欧盟、美国和澳大利亚新兴的绿色清洗法规（索赔检查员）。用户可以通过基于 API 与现有营销技术堆栈的集成来部署 Tikao.ai，以在企业级别进行扩展。
ThoughtLeaders
thoughtleaders.io
ThoughtLeaders 使品牌能够简单而精确地大规模利用非程序化的品牌内容。 ThoughtLeaders 是一家专注于原生赞助内容的媒体公司。
redirection.io
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redirection.io 是领先的重定向和 SEO 优化工具。当安装在网站上时，redirection.io 允许其营销或 SEO 经理分析流量问题并配置重定向规则以修复 HTTP 错误。它还可以帮助修复 HTML 元标记（标题、描述、opengraph 标记等），并在确保网站有效运行良好方面具有无与伦比的优势。如果您不确定您的用户遇到 404 错误的次数，或者没有简单的方法来修复它们，那么 redirection.io 可能是您的一个很好的解决方案！
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RealMailers 是房地产经纪人的直邮工具。无需离开办公桌即可设计、定位并立即发送明信片。免费地址列表。
Postal Methods
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PostalMethods 是一家在线打印和邮件提供商。在当今的现代商业中，没有时间浪费在装信封、购买邮票和开车去邮局上。邮政方式消除了传统商业打印流程的麻烦，因此您可以利用这些时间和金钱来发展您的业务。
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MonkeyPesa 是一款用于销售、营销和支持的一体化软件。它提供了一系列工具，可帮助您增加销售额并更长久地留住客户
MarketDial
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MarketDial 是实体零售线下 A/B 测试的领导者。企业使用 MarketDial 的软件来设计和分析任何店内实验。 MarketDial 的定制测试允许任何零售专业人士回答有关其业务的关键问题。例如：这个新产品在我的网站上表现如何？我的促销活动会增加销量吗？如果我提高某些商品的价格，是否会赶走我的顾客？我们对新站点标牌的投资是否吸引了新业务？我们的新员工培训计划是否推动了销售额或 CSAT 的增长？ MarketDial 是一款与众不同的软件解决方案。它的设计旨在让任何人都可以轻松创建、实施和分析准确的店内测试。
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链接管理变得简单。 Link Looper 可帮助您管理营销链接并跟踪其效果。非常适合整个营销团队，从社交媒体经理到广告运营。
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Klazify 是一种内容分类 API 一体化域数据源。从 URL 或电子邮件获取网站徽标、公司数据、分类等。
Intract
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Intract 是一个 Web3 分析套件，用于发展 Web3 项目和社区。 Intract 提供基于云的 Web3 营销软件，使项目和社区能够通过数据支持的营销洞察来获取会员。我们的平台包括社区访问、服务和营销管理产品，这些产品免费启动并可扩展以满足您的 Web3 增长需求 - 任何规模 - 前代币或后代币。 ✅ 链上分析 ✅ 代币门控 ✅ Web3 用户归因 ✅ 活动投资回报率跟踪 ✅ 为用户和客户创建角色 ✅ 转化跟踪 ✅ 新用户识别 ✅ 钱包净值识别
Hipolink
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Hipolink 是 Instagram 的微型网站开发服务。它将允许您在一页上添加与您沟通的所有方法。您可以将此链接添加到您的 Instagram 简介中。现在，您的受众将能够通过消息软件、社交网络快速联系您，并直接从 Instagram 获取更多信息。 Hipolink 有一个许多人都可以使用的免费计划，但要充分利用该服务，您需要激活个人或商业计划。我们为您准备了一份礼物： HUNT 是一个促销代码，可激活 14 天的最高资费 您可以在价格和计划页面上使用它 注册服务 Hipolink.net
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Gizzmo 是一款人工智能驱动的内容创建工具，可简化生成高质量联属内容的过程。只需点击几下，您就可以创建引人入胜的产品评论、引人入胜的综述和信息丰富的博客文章，与您的联属网络营销工作无缝集成。 Gizzmo 的与众不同之处在于它能够自动化整个 SEO 优化过程。我们的先进算法会分析关键词、生成相关内容并针对搜索引擎排名进行优化。现在，您可以让 Gizzmo 处理 SEO 方面的工作，同时您可以专注于创建可推动转化的引人注目的内容，从而节省宝贵的时间和资源。 Gizzmo 必须提供以下功能： - 人工智能驱动的内容创建：我们先进的人工智能算法可以轻松生成高质量的联属内容。撰写引人注目的产品评论...
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Dizply 是一款为广告代理商、媒体公司和自由职业者简化广告格式管理和制作流程的应用程序。它允许用户创建包含在线活动所需的所有格式的活动 - HTML5 横幅、静态横幅（jpg、png、gif 等）、HTML 新闻通讯和许多其他格式。
Distil.ai
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Distil 是一种突破性的营销工具，它可以理解您的数据，并使您能够以个人身份与所有受众进行交谈。当您提炼营销时，您可以消除噪音并掌握客户和潜在客户正在寻找的本质、他们喜欢的渠道以及他们反应最快的时间。无需费力处理机器学习或复杂的数据分析，因为 Distil 可以轻松地与您现有的营销活动工具融合，以释放营销人员和商业创意思想家的力量。
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 营销自动化工具，可帮助营销机构/数字营销人员通过可共享链接在 2 分钟内即时访问 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客户的广告帐户和页面
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一种店内客户跟踪系统，包括视频和摄像头跟踪、数据收集和集成。