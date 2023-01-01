替代项 - ProManage

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Google My Business
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IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Moz
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在全球最大的 SEO 社区的支持下，Moz 构建了使 SEO、入站营销、链接构建和内容营销变得简单的工具。立即开始 30 天免费试用！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Keyword.com
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以前的 SerpBook.com — 跟踪、查明和验证 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和报告。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一个完整的 Serp 监控工具，可让您跟踪无限的竞争对手，不问任何问题。哎呀，我们会让您跟踪尽可能多的内容。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜索成功的一体化平台 · 借助 BrightLocal 提升排名、提高声誉并在本地搜索中脱颖而出。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
SOCi
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SOCi 是多地点品牌的营销平台。我们帮助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企业通过每个营销渠道与当地受众建立联系。
Solocal
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我们通过数字技术帮助企业发展。通过免费的数字审核立即获得个性化建议。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Nightwatch
nightwatch.io
跟踪地球上任何位置的搜索排名。 了解是什么推动了所有领先搜索引擎上的搜索引擎流量和销售（具体到邮政编码级别）。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屡获殊荣的客户评论软件公司。获得更多评论。回应客户。查找有关客户体验的见解。
Leads Gorilla
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LeadsGorilla 是世界排名第一的业务线索查找和客户关闭基于云的软件，可帮助代理企业查找、分析和关闭更多数字营销服务业务线索。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Marketing Miner
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Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
Mobal
mobal.io
从一个地方轻松管理您的所有商户列表。我们让您的企业列表管理变得有趣、快速、愉快。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 为多地点品牌提供大规模监控、分析和改善客户体验所需的本地见解和工具。
TrackRight
trackright.com
TrackRight 是一款数字营销绩效跟踪工具，专门提供本地 SEO 和潜在客户跟踪解决方案，同时提供客户仪表板，以便您和您的客户始终了解您的营销活动的绩效。
Nurch
nurch.io
Nurch 是一款一体化软件解决方案，可帮助本地企业在搜索结果中被发现、获得更多评论并将潜在客户转化为实际客户。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企业在 Google 上的在线知名度和声誉。它将业务资料集中在“Google 我的商家”上，使用人工智能管理评论，并提供本地分析和内容发布，旨在推动实体店的在线流量。
AuthorityLabs
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可靠且准确的 SEO 排名跟踪软件 我们业界领先的 SEO 软件受到世界各地营销人员的信赖。使用我们的搜索引擎排名和关键字数据来自动化您的 SEO 监控、跟踪本地和移动排名，并恢复未提供的关键字。无需下载。没有合同。立即开始免费试用 行业领导者为每个企业选择 AuthorityLabs AuthorityLabs 解决方案 SEO 数据 AuthorityLabs 排名跟踪器 通过可靠且准确的关键字数据监控 SEO 性能。通过每日报告自动执行本地排名跟踪和移动排名跟踪。恢复（未提供）有机关键字。了解更多 AuthorityLabs 数据服务 通过最强大的功能为您的数据分析提供支持
RealWork Labs
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无需做更多工作即可赚更多钱：现场拍摄您的工作成果并在附近展示，改进您的评论并向附近的邻居证明您是该工作值得信赖的家庭服务提供商。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的在线声誉管理解决方案。它与排名前 21 的评论分析网站集成。它根据所有评论的所有文本显示普通人对业务的看法。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker 使用户能够以本地用户的身份在全球 50000 多个地点查看搜索引擎的 SERP（搜索引擎结果页面）。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co 是一个多方面的 SEO 和关键字研究平台，提供一系列工具来增强数字营销工作： - 关键字批量检查器：能够同时检查多个关键字，包括批量 Allintitle 和关键字黄金比例值，并具有实时地理位置或语言的特殊性。 - 批量 Allintitle 和关键字黄金比例检查器：提供内置 KGR 计算器，利用关键字黄金比例查找易于排名、低竞争度的关键字。 - KW Explorer：协助查找长尾关键词和任何种子关键词的问题，具有聚类和搜索意图识别功能。 - 排名差距分析：允许对最多五个网站进行关键词比较分析，有助于 SEO 内容策略。 - SERP 跟踪器：跟踪主要搜索引擎上的...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一种基于网络的 SEO 软件解决方案，可跟踪排名、执行网站审核、监控竞争对手反向链接、生成品牌报告以及与搜索引擎优化相关的许多其他内容。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和营销软件即服务 (SaaS) 平台，专为代理机构设计，任何规模的数字营销公司或内部专业人士都可以负担得起。 Rank Ranger 的综合在线营销平台跟踪和监控数百个搜索引擎上的有机、本地、移动、应用程序和视频排名，验证和监控反向链接数据，并包括来自各种第三方软件和服务的营销指标的集成。完全个性化的 100% 白标报告选项包括可定制以匹配任何网站设计的品牌化拖放网络营销仪表板，以及单点登录客户端仪表板、自定义 URL 的使用以及品牌 PDF 的自动调度报告。
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一种本地排名跟踪工具，具有本地搜索引擎结果的独特可视化视图。在网格视图中将您的排名位置与本地竞争对手进行比较。监控您在 Google 3-pack 上的表现并进行调整以提高您的搜索可见度。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自动化数字营销助手，旨在简化和优化各种规模企业的在线营销工作。它利用先进的算法和人工智能 (AI)，提供个性化的营销策略、自动化 Google 内容分发，并为绩效跟踪提供富有洞察力的分析。其用户友好的界面可以轻松设置和管理，使企业能够以最少的手动干预有效地接触目标受众、提高参与度并推动销售。 Obenan 体现了数字营销的未来，为实现数字时代的营销目标提供可扩展、经济高效的解决方案。
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同类中首屈一指的跟踪工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的视觉效果。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® 是一款高度专业化的 SEO 排名跟踪和报告解决方案，适用于 SEO 机构、SEO 专业人员、内部 SEO 部门和网站所有者。它拥有任何其他排名跟踪或一体化 SEO 工具中最准确的算法，并且全面的各种报告选项将使您、您的队友和您的客户满意！对于 SEO 机构来说，PRT 向客户提供的报告将增加他们的信任，从而提高保留率。为您的企业带来的好处是无价的。无论是对您的一体化大型 SEO 工具（具有基本位置跟踪功能）的补充，还是如果您对当前的排名跟踪器不满意，您都可以免费试用 ProRankTracker®，看看它能为您做些什么。
Whitespark
whitespark.ca
本地引文查找器可帮助您跟踪引文、发现新机会并获取竞争对手的引文。 *根据竞争对手的引文发现新机会 *查找并跟踪列出您的企业的所有引文网站 *轻松识别您可以向其提交业务的新引文网站
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone 通过增强数字体验和内容可见性来增加获取量。我们通过数字体验平台来实现这一点，并根据您的需要添加尽可能多或尽可能少的服务，以帮助您到达客户所在的任何地方。我们与各行业的主要品牌和中型企业合作。了解如何利用我们经过验证的方法，请访问 www.milestoneinternet.com 或发送电子邮件至 sales@milestoneinternet.com
Mobilosoft
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从一个平台管理您的品牌网络的本地数字营销：在线知名度、出版物、电子声誉和本地广告。
iReview
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iReview：您值得信赖的在线声誉管理合作伙伴在快速发展的数字环境中，企业认识到在线评论在塑造其成功方面所发挥的关键作用。输入 iReview——一个创新的在线声誉管理平台，旨在为数字时代的企业提供支持。主要特点： 1. 全面的声誉管理：iReview 为企业提供整体解决方案，帮助他们产生更多评论、获得更高的搜索引擎排名并提高在各个平台上的知名度。 90% 的在线客户在购买前都会咨询评论，因此 iReview 强大的声誉管理解决方案不可或缺。 2. 多方面的工具：该平台为企业提供了一套工具来生成、管理、监控、响应、审查和分析市场评论。除了传统的声誉管理之外，iReview 还与营销自动化平台...
Digitaleo
digitaleo.com
让本地营销变得更容易的平台。 从客户评论审核和社交网络管理到赞助活动和本地知名度，Digitaleo 帮助网络和品牌为其销售点带来更多流量！
DashLoc
dashloc.com
DashLoc 是一个革命性的超本地化列表平台，以无缝高效的方式将本地企业与附近的客户联系起来。凭借其用户友好的界面和地理定位功能，DashLoc 使用户能够发现在其附近运营的企业并与之互动。本地企业可以在 DashLoc 上创建详细的个人资料，包括企业名称、地址、联系方式、营业时间以及其产品或服务的简要描述等基本信息。他们还可以展示特别优惠、优惠和促销活动来吸引潜在客户。客户可以通过访问其附近的企业、服务和活动的精选列表来受益于 DashLoc。他们可以留下评论和评级，培育一个充满活力的社区，其中有价值的反馈可以推动改进并建立信任。 DashLoc 在提高当地企业的知名度和客流量方面发挥着关...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData 是一个易于使用的平台，可在 30 多种基于位置的服务中管理公司的业务信息和评论：地图、搜索引擎、所有流行的目录、GPS 设备和社交网络。 RocketData 将有关您公司的信息添加到这些服务中，自动发现错误、修复错误并保护您的数据。 RocketData 还可以帮助您的企业与本地客户进行互动，无论他们在哪里交谈。该平台监控和收集客户反馈，并提供从单一界面回答问题的工具。我们的集成列表包括 Google 地图、Apple 地图、Yandex.Maps、2GIS、Facebook、Instagram、TripAdvisor、Yelp、Garmin、Waze、Here 地图、...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics 是一款适用于 B2B SaaS 企业的一体化客户成功软件，旨在推动客户保留和增长。 Reptrics 专为积极主动的客户成功团队和执行领导者而构建，用于管理客户入职和续订、减少客户流失并增加扩展机会。 Reptrics 使客户成功团队能够成为收入中心而不是成本中心。通过使用剧本自动化以客户为中心的工作流程，帮助管理整个客户生命周期的成功。以客户为中心的数据平台，用于监督帐户健康状况并实时解决客户流失风险。总部位于佛罗里达州，成立于 2019 年，是风投支持的平台。受到 Hook Security、Web-est、Skill Struck、Kinectify 等全球客户的信赖，...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT 是专为加盟商打造的首屈一指的本地数字营销平台。我们将您的特许经营商和营业地点放在每个当地市场的前沿和中心，帮助他们接触更多的在线用户并将他们转化为客户。从超本地化广告活动到本地商店数据管理和在线报告，LOCALACT 帮助特许经营商和企业主增加收入并衡量营销绩效。
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local 致力于为我们的渠道合作伙伴、品牌、代理商和本地营销人员提供可扩展、经济高效且可定制的本地存在管理解决方案。
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze 是值得信赖的本地搜索企业列表身份管理提供商，帮助全国品牌和本地企业控制并提高其在线企业列表的可见性，并向广泛的本地搜索平台网络提供可信、经过验证的本地企业信息。
myPresences
mypresences.com
mypresences.com 是优化和管理企业在线形象和声誉的最佳方式，允许他们在最短的时间内创建、维护和监控 2000 多种服务的正确、一致和完整的形象，而无需了解每项服务。随着越来越多的新业务在网上出现，在线形象和声誉变得与店面一样重要。 mypresences.com 允许企业监控和参与在线发布的有关其业务的所有内容，例如商业信息、评论、交易、照片、视频和评论，以便他们可以控制自己的存在和所说的内容，以便他们可以围绕他们的业务建立忠实的客户群。在线发布有关企业的差评或不适当材料不仅会破坏他们寻找新客户的能力，还会将其推向竞争对手……对于大多数企业来说，这种损害几个月或几年都不会被注意到...
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一个完整的本地营销平台，专为希望快速提高在线知名度、接触更多客户并提高声誉的企业而设计。其强大的工具包包括美国顶级目录的引文构建、列表管理、评论管理、发布套件以及详细的本地 SEO 报告见解。通过 Direction Local，会员可以在本地搜索中体验到更快的排名提升、更大的地图可见性以及更多的潜在客户开发。会员资格起价为 999 美元/年，针对医疗保健（1199 美元/年）和旅游（1099 美元/年）领域的企业提供利基计划。
GMBapi.com
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GMBapi.com 是多地点 Google 商家资料软件的超值选择。代理商和直接客户都喜欢我们。管理您在当地的声誉并批量发布内容、服务、产品和照片。轻松概览所有本地搜索优先级和性能，以便您知道要采取哪些措施。我们的 A/B 测试功能可以轻松最大化本地可见性。人工智能支持的评论回复、竞争性评论报告和已删除的评论使其成为顶级本地搜索评论播放器，可提高您的权威。两周免费测试和无与伦比的价格！谁使用 GMBapi.com？对推动业绩、声誉管理、发布内容和照片感兴趣的多地点企业。我们以 15% 的价格获得 90% 的利益。 15 分钟内使用您的数据进行 24/7 在线免费测试！
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自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
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本地数字广告和列表工具和解决方案。 dbaPlatform 帮助企业提高本地企业在 Google、Apple、Bing 和其他消费者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供定制计划： + Done for You 广告 + Done by You 广告 + Done for You 列表 + Done by You 列表 我们的广告解决方案中的一些关键功能包括： + 帐户创建 + 帐户配置 + 监控和故障排除 + Feed 优化 + White -标签报告 我们的列表解决方案中的一些关键功能包括： + 为多地点企业自动执行和安排 Google 帖子 + 扩展由 Google Looker...
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socialplaces.io
营销技术机构，专门从事多地点品牌的列表、声誉、社交、广告和预订。 Social Places 的价格对于特许经营商来说是负担得起的，并提供实践服务来实施和推动本地营销策略。产品套件包括列表 - 跨渠道设置、优化和管理位置页面。声誉 - 集中并响应多个渠道的反馈。社交 - 大规模上传、管理和批准本地化内容。广告 - 跨 100 多个平台的付费媒体和数据可视化。 Bookings - 专为特许经营商构建的预订和预约软件。