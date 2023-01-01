与 Prodigy 一起开始学习冒险 通过基于游戏的学习激发想象力，让数学和英语的世界充满冒险。 Prodigy Math 和 Prodigy English 解锁与课程一致的技能练习，让孩子们保持参与！

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