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与 Prodigy 一起开始学习冒险 通过基于游戏的学习激发想象力，让数学和英语的世界充满冒险。 Prodigy Math 和 Prodigy English 解锁与课程一致的技能练习，让孩子们保持参与！
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