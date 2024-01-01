替代项 - PRnews.io
Business Wire
businesswire.com
新闻稿发布和监管披露领域的全球领导者。公共关系和投资者关系专业人士依靠美国商业资讯来实现广泛且有针对性的市场覆盖。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 凭借其对客户支持的卓越承诺，积极塑造了公关发行服务行业。我们提供更大的覆盖范围和更大的可见性，以便您可以获得更好的通信支出回报。在线扩大您的品牌知名度并帮助影响您所在行业的关键人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒体出版物，专注于向观众介绍人工智能、加密货币和游戏等新兴技术，并报道科技行业的最新新闻。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公关和新闻稿分发软件，每天被来自不同国家的数百家媒体使用。借助 Publifix.net，公关和营销团队只需点击几下即可轻松与数千名附属记者分享他们的内容。为了确保最佳的分发结果，Publifix.net 允许根据语言、国家/地区和类别进行分段公关内容分发。备受好评的功能包括即时访问平台的注册媒体数据库、新内容提醒以及实时下载通知。 Publifix.net 是公关机构、营销和传播团队以及各行业企业传播部门的理想工具。
PRShots
prshots.com
在线图像/视频和新闻稿库 PRShots 是一个出色的工具，可让媒体和影响者访问高分辨率图像、视频和新闻稿。如果您选择 PRshots 来托管您的图像和新闻稿，您将可以立即访问由全球 30,000 多家媒体组成的社区，这些媒体被该网站所吸引，因为能够快速轻松地下载来自 Next、Marks and Spencer 等 150 多个品牌的图像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登录即可集中在一处。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一个技术驱动的公共关系市场，将品牌与媒体联系起来。创建您的个人资料，向相关记者提交样本，并让您的品牌在《福布斯》、《Esquire》、《Good Housekeeping》、《Today》等顶级出版物中被提及。
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile 是您客户至上的新闻专线和监管备案团队，为您提供业内其他任何地方都找不到的服务和支持。我们的综合电路向全球投资者、分析师和机构受众发布新闻，同时通过主要经纪商终端、金融数据库、聚合商、媒体等确保遵守所有证券交易所的规定。选择 Newsfile，享受由经验丰富的专业人士提供的卓越服务，他们会带来改变。
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng 是尼日利亚受众排名第一的在线和娱乐新闻出版商，每月通过我们的网站满足超过 2000 万独立读者的新闻需求。我们发布各种新闻和社论内容，包括娱乐、商业、政治、时事和人文故事。
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是让您的企业在媒体上曝光的最快、最简单的方法，它是一款易于使用、易于学习的宣传软件，可帮助您的小型企业与大量受众进行沟通。新闻稿分发、在线发布、媒体请求和新闻发布室。 JournoLink 为公关新手提供支持和学习资源。对于新闻稿，它还提供文案服务。该平台利用自动化技术向记者分发与英国选定的部门和地点相匹配的新闻稿。每篇新闻稿都会在 BusinessNews.org 上发布以进行搜索引擎优化，并在客户的新闻发布室中发布。 JournoLink 提供了一组分析来显示新闻稿的效果。媒体请求可以按部门和位置设置，并通过电子邮件直接发送给用户。
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect 帮助企业和组织找到更好的软件。 Software Connect 网站是一个免费资源，可供企业查找从 ERP 到 WMS 以及介于两者之间的所有内容的软件评论。 此外，Software Connect 的软件专家团队还为企业和组织提供免费电话咨询，为他们如何实现项目目标提供建议。 Software Connect 的目标是简化软件搜索过程。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。 Coinsscribble 的幕后黑手是谁？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一个领先的新闻平台，提供来自阿富汗和世界各地的最新、准确的新闻。我们经验丰富的记者团队致力于为读者提供可靠且公正的新闻。此外，我们还坚信分享良好服务的重要性，特别是在阿富汗女孩的教育方面。我们认为，教育是一项基本权利，每个人都应享有这项权利，无论其性别如何，我们致力于促进和倡导阿富汗女孩的教育。我们相信，通过教育，我们可以赋权和提升社区，我们努力通过我们的平台激发积极的变革。
PR Fire
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使用 PR Fire 传播新闻并获得关注！在 Google 上排名更高 提高销售额 建立您的品牌 提升您的个人资料 获得更多曝光 成为权威
ClickPress
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借助出色的一键式功能，像专业人士一样掌握您的 WordPress 网站。释放您网站的潜力并体验无限的性能和快速加载，以获得卓越的在线形象。
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media 为世界领先的公司提供目标驱动的传播。我们无与伦比的发行、领导力和编辑平台激励和支持全球可持续发展业务，覆盖超过 1000 万变革者。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超过 250 个新闻网站分发新闻稿 - 24 小时编辑团队 - 快速分发 - (800)460-2502 向 Google 和 Apple News、ABC 和 NBC 附属网络、CBS 和 FOX 附属机构、数字杂志和数百家机构快速分发新闻稿其他新闻网络。让您的网站在 Google 新闻中快速编入索引，并使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您网站的反向链接。 (800) 460-2502 - 24 小时编辑人员 - 新闻稿分发起价 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多个主要新闻网站、记者、社交源分发新闻稿。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一个独立的声音，为世界各地的人们提供简洁、可访问且相关的网络安全新闻和网络安全播客。
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth 为小型企业提供了一种简单的方法，可以将新闻稿直接快速发送给国家和地方媒体。与该类别中的许多其他服务不同，Faselis Growth 提供易于发现的分段媒体列表、易于填写和编辑的新闻稿模板以及实时发布交付报告。全部成本比竞争对手低 70%。
PressPog
presspog.com
PressPog 是一项新闻稿服务，经过 SEO 优化，可确保良好的分发和易用性。当我们查看市场定价时，通常很难负担得起。我们的团队希望通过为您撰写文章来使新闻稿变得经济实惠、节省时间，并总体上发布更多新闻稿。 PressPog 将帮助您的品牌知名度并增加网站流量。
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire 是一个面向金融和金融科技公司的新闻通讯联合平台。公司采用高度针对性的方法，利用 FinanceWire 在金融界的领先媒体上广播新闻。
eReleases
ereleases.com
向需要的记者分发新闻稿。可衡量的结果加上美通社。小型企业客户对我们评价最高。
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire 是一项新闻稿分发服务，面向希望通过社交媒体和传统新闻渠道传播新闻以接触受众并管理访客、销售和品牌知名度的企业。
PR.com
pr.com
PR.com 是一个网站，您可以通过企业、产品和服务目录、新闻稿分发等来宣传您的业务，PR.com 是一个一站式商店商业市场。
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire 是一家新闻稿公司，帮助企业联系国际新闻机构并在信誉良好的媒体上发布内容，包括 APNews、MarketWatch、Yahoo! News、AsiaOne 以及 500 多个媒体端点。凭借技术的力量和对客户满意度的承诺，MarketersMEDIA 提供直观且简化的新闻稿提交体验，帮助企业实现品牌塑造和业务影响。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 于 2015 年由来自 Marketwired、美国商业资讯、美通社、道琼斯和其他领先金融和企业新闻机构的前高管团队创立。每天发布和分发数千份新闻稿，竞争空前激烈。 iCrowdNewswire 通过增强传统发布服务、利用最新的人工智能技术、地理和人口目标定位、基于人工智能的翻译、精心策划的电子邮件分发、交付到高级数据库以及通过语音数字助理进行额外分发等方式添加优质和利基分发功能，从而在竞争中脱颖而出。 Amazon Alexa 可直接接触您的受众，立即提升您的品牌知名度并提高转化率。借助我们易于使用的创新产品，您可以扩大新闻稿的影响力。 iCrowdNewswi...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire 是加密货币和区块链行业的新闻通讯联合服务。 Chainwire 专为加密货币项目、区块链公司、交易所、投资公司和公关机构而设计，允许在高度针对性的加密媒体渠道上同时发布新闻稿。我们是谁？ Chainwire 由经验丰富的公关团队开发，拥有长期的媒体联系，为您提供通往目标市场的直接渠道。我们在加密货币新闻专线业务的第一线运营多年，已经与该行业的每个主要出版商建立了联系。我们如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新闻稿，我们的编辑团队就会审核您的内容并为您提供他们的见解。在加密货币和区块链公关领域工作多年后，我们知道如何帮助您使您的公关更加有力、相关和简洁。然后，神奇的...
Wiztrust
wiztrust.com
通信支持平台。 Wiztrust 是一个多渠道分销平台，旨在简化内部和外部通信。一种可以通过任何渠道向任何利益相关者传播您的内容的工具。 Wiztrust 基于云的解决方案对于迪士尼、安联、毕马威、东方汇理、欧莱雅、BIC、法国巴黎银行、凯捷、施耐德电气和德勤等各行业的公司来说已变得非常宝贵。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® 在线分发平台为通信专业人员的日常活动提供了更简单、更高效的工作流程。传播专业人士现在可以利用单一来源来分发新闻稿、建立新闻编辑室并只需按一下按钮即可规划活动。
PR.co
pr.co
pr.co 构建设计精美的在线新闻编辑室和软件，帮助公关团队提高媒体曝光度和品牌知名度，并建立积极的声誉。我们的在线新闻编辑室让您公司的里程碑熠熠生辉，让从记者到投资者的任何利益相关者都能轻松地与您的品牌建立联系。我们的软件帮助传播团队发布新闻 (CMS)、管理联系人 (PR CRM)、发送跟踪电子邮件（分发）、管理复杂的编辑工作流程（协作平台）、托管和流式传输虚拟活动以及增加入站公关。 pr.co 是具有社会意识的品牌和共益企业的首选 - 我们很荣幸能与 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及无国界医生组织合作。我们向非政府组织免费提...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 为公共关系和企业传播专业人士监控所有媒体渠道，使您能够访问专有的新闻监控数据库以及创新的电视新闻剪辑和媒体分析服务。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是领先的实时媒体智能平台。 Roxhill 将 Alex Northcott 经验丰富的公关和行业专业人士团队与创新技术相结合，提供您在当今快速变化的市场中所需的媒体分析和见解。
Wizikey
wizikey.com
什么是Wizikey？ Wizikey是一款媒体监控和公关软件。它可以帮助公司跨不同媒体进行媒体监控以及趋势，以及对全球竞争情报和新闻稿分发的见解。它还可以帮助公关专业人士找到合适的记者、发送量身定制的宣传材料、收集和评估媒体报道和见解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨头和全球 1,000 多个用户的信赖，可以打造更好的品牌。 Wizikey 使您能够通过一个平台获得新闻洞察、媒体监控、竞争对手研究和新闻稿发布。 Wizikey 的指标为公关决策者提供了可行的见解，是如何衡量公关以推动业务影响的新基准。 Wizikey 帮助营销人员和公关专业人士开展以下活动： 新...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并将其组织到公关 CRM 中、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
Notified
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
PRWeb
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新闻稿分发可帮助您引起轰动、提高在线知名度并增加网站流量。
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