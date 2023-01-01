替代项 - Printfection
Sendoso
sendoso.com
Sendoso 是领先的发送平台，为企业提供在整个买家旅程中与客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。
PFL
pfl.com
在 PFL，我们专注于创建数据驱动的直邮邮件，为组织提供真实的时刻并促进增长。凭借世界上一些最大品牌的成功记录，我们将您期望从数字营销中获得的衡量、个性化和可预测性带入直邮世界。我们的一站式方法简化了执行流程，管理从战略和生产到交付和衡量的一切。我们使用数字策略与令人难忘的直邮风格相结合，从明信片和信件到带有徽标项目的 3D 邮件，以提高参与度并推动成果。我们利用您的数据的力量来个性化任何规模（从数百到数百万）的活动，确保您的客户收到相关的个性化消息。此外，我们的平台与您的 CRM/MAP 集成，使您能够轻松衡量直邮绩效和投资回报率。让我们帮助您通过有吸引力、个性化且可衡量的直邮让您的客户微笑...
Kotis Design
kotisdesign.com
我们是行业领先的赠品提供商和技术合作伙伴，提供可扩展的电子商务平台，帮助品牌在世界各地创建、销售和运送赠品。从人力资源团队到销售和营销序列，我们帮助您在工作流程中集成和分发赠品。我们制作人们真正想要佩戴和使用的赃物。利用我们屡获殊荣的产品设计和强大的仓储和履行解决方案。我们位于美国的两个工厂与海外工厂网络相结合，可以将商品发送到世界各地。适时的品牌商品可以使您的机会价值增加一倍或三倍。我们的 Salesforce 和 Shopify 集成允许您利用我们的仓库和履行团队在有意义的时候发送商品。不需要赃物壁橱！让我们一起打造伟大的商品。
&Open
andopen.co
为关心的公司提供更好的礼物。培养销售、营销、人力资源和客户体验团队之间的关系并建立忠诚度。
Enthusem
enthusem.com
Enthusem 是 Prospect Smarter 推出的一种数字营销解决方案，专门从事线下到线上营销；提供独家、高价值、个人的线索。
Postal
postal.com
Postal 于 2020 年在加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波成立，是领先的线下参与平台，为 Outreach、Yelp、Cisco Meraki、Seismic 和 Fivetran 等 600 多家 B2B 客户提供服务。邮政使客户能够与潜在客户、合作伙伴、客户和员工建立有意义且有影响力的人际关系。请访问 postal.com 了解更多信息。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Reachdesk
reachdesk.com
利用 Reachdesk 释放大规模礼品的力量，Reachdesk 是世界第一的全球企业礼品平台，专为收入成功而打造。
Xoxoday
xoxoday.com
企业的奖励、激励、福利和支出基础设施。 数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。