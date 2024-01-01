替代项 - Primetag
Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Perpetua
perpetua.io
电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是数据驱动的影响者营销的记录系统，营销人员用它来投资正确的策略、简化营销活动和规模化计划。
Collabstr
collabstr.com
在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
LiveReacting
livereacting.com
运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。
Fohr
fohr.co
Fohr 是顶级影响者营销公司之一，致力于将合适的影响者和品牌大使与顶级品牌联系起来。请立即访问我们的网站。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家黑人女性拥有和领导的初创公司。 它是 Link-in-Bio 领域的 3 个创始人之一，并且： * 就创作者/用户而言，是全球第二大链接生物服务； * 包括域名：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受欢迎且最强的生物链接 URL，也是自然 Google 搜索的第一个结果； * Lnk.at 是最有效且最受欢迎的 URL，可提高参与度并增加流量； * Ln.ki 是生物链接行业中最短、最可爱的 URL - 只有 4 个字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、残疾平等活动人士提供免费的 Activist Pro，即使不是在注册的非政府...
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是通过 ChatGPT 自动生成评论来提高您在 LinkedIn 上的活动的最佳工具。让您的在线状态处于自动驾驶状态
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我们相信社交分发的视觉内容是广告的未来。现在，这种情况正在 Instagram 上发生，我们希望帮助品牌参与这场冒险并在 Instagram 上获胜。该平台允许品牌衡量他们的 Instagram 营销努力并吸引有影响力的人来创建内容。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活动必不可少的影响者营销工具。
Trend Watchers
trendwatchers.co
趋势观察者向内容创作者通报 30 多个类别的互联网趋势，并向他们展示如何使用我们的病毒视频制作工具从中获利。我们的趋势还可以用于商业创意、直销、搜索引擎优化、社交媒体和许多其他事物。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者跟踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作伙伴关系管理解决方案，通过端到端技术和综合服务为营销人员推动盈利增长。
Curator
curator.io
免费向您的网站添加社交源的最简单方法 Curator 是一个永久免费的社交媒体聚合器，可帮助您收集和展示内容。 5 分钟内即可设置您的 Feed。
Influence.co
influence.co
作为创作者所需的一切。 加入第一个为影响者和创作者设计的专业网络。立即创建您的个人资料，以赚钱、互相学习并通过社区结识新朋友。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 会为您创建评论，以大规模吸引 LinkedIn 上的潜在客户。节省撰写评论的时间以吸引潜在客户，并通过每个添加的接触点实现更快的转化。
#paid
hashtagpaid.com
付费主题标签 - 在一个平台上与创作者进行匹配、发起活动并运行创作者白名单。影响者营销现在安全、简单、快速。
Upfluence
upfluence.com
通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。
InstaPlug
instaplug.app
使用 InstaPlug 立即成为众人瞩目的焦点！创建免费、引人注目的 Instagram 小部件，像魔术一样过滤您的动态，并将其转变为引人注目的内容。快速、简单、可靠！
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一种链接管理解决方案，允许用户将内容/材料合并到单个链接中。用户可以列出社交媒体链接、创建媒体工具包或在自定义页面上包含任何重要信息。用户还可以添加社交图标、缩略图、视频预览等，并为每个帐户保留多个可以相互链接的页面。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球领先的高质量 Instagram 关注者、点赞和观看次数提供商。该公司于 2012 年由一群社交媒体专家创立，他们希望帮助其他人发展 Instagram 个人资料，从那时起就成为了行业内的巨头。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳大利亚第一个社交媒体存档工具，在构建时考虑到了政府合规性。 Brolly 在墨尔本创建，旨在提供简单、创新的存档解决方案，满足合规标准，包括在澳大利亚存储数据，因此您的记录受到澳大利亚数据隐私法的保护。 良好的社交媒体参与意味着进行大量对话。如果您的组织通过其社交渠道提供重要信息，您应该记录它们。 一旦您连接上，布罗利就会开始收集历史和实时内容，因此您无需这样做。通过 24/7 社交记录管理在一处查看所有内容。 Brolly 使其易于导出、受本地支持并且使用起来很愉快。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 为内容创作者、企业和企业提供社交媒体保护。 Spikerz 相信，保护社交媒体帐户已成为当今的关键任务。不幸的是，黑客攻击、封禁和帐户丢失的数量不断增加，而没有人为完全依赖这些渠道的企业提供帮助。 我们在以下领域提供全面保护： * 黑客和网络攻击 * 平台禁令和暂停 * 身份盗窃和冒充 * 机器人和假粉丝攻击 * 影子禁令和平台条款违规 * 网络钓鱼攻击和诈骗
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基于 Windows 的应用程序，允许用户在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播视频平台上播放预先录制的视频。它还支持多个社交媒体帐户。通过使用直播视频进行视频营销，获得更多观看次数并吸引更多受众。该流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上进行直播。它提供详细的培训和 24/6 实时聊天支持，并且不需要任何第三方应用程序。
Growapp
growapp.digital
IA 支持社交媒体管理工具，用于编写、批准、安排、分析和比较社交媒体上的内容。
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一个自助式影响者营销平台，它将品牌与社交媒体影响者联系起来以推广其产品或服务。该平台提供了一个市场，品牌可以根据受众人口统计数据、参与率和其他相关指标来浏览和选择影响者。 Viralpitch 上的影响者经过验证，该平台处理合作伙伴关系的所有交易和法律方面。通过利用影响者的影响力和可信度，Viralpitch 使品牌能够吸引新受众并推动其营销活动取得成功。
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull 是一款成立于 2013 年的 Twitter 增长自动化软件。十多年来，它一直帮助用户扩大 Twitter 上的受众，使许多人成为各自领域内的影响者。该平台提供了一系列旨在优化和提高参与度的工具，从而实现粉丝的有机增长并提高在线知名度。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 兴趣定位工具，可帮助广告商找到数千个隐藏的 Facebook 兴趣。