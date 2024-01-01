替代项 - Preset

Vaizle

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Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...