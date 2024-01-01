替代项 - Preamble
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Together AI
together.ai
用于构建和运行生成式人工智能的最快云平台。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
BentoCloud
bentoml.com
AI 无服务器云 - BentoCloud 是一个完全托管的平台，用于构建和运营 AI 应用程序，为 AI 团队带来敏捷的产品交付。 BentoML 是软件工程师构建人工智能产品的平台。
Vocode
vocode.dev
Vocode 提供了在法学硕士之上构建任何类型的基于语音的应用程序的工具和抽象。您可以使用 Vocode 构建的示例包括设置法学硕士来接听/拨打电话、充当个人助理、加入 Zoom 会议等。 Vocode 提供什么： * 对话抽象（流式、回合制） * 对话功能（端点、情绪跟踪） * 集成所有最好的语音转文本/文本转语音提供商 * 跨平台支持（电话、网络、Zoom）
Vext
vextapp.com
Vext：LLMOps 操作系统 Vext 是一个开箱即用的 LLMOps 平台，为想要快速、大规模地搭建乐高 LLM 流程的用户提供“Zapier for AI”体验。 借助 Vext，您可以轻松快速地开发适合您独特业务需求和数据的自定义 AI 应用程序。它不仅提供了一种无缝的方式来克服当前人工智能技术的局限性，而且还加速了您部署创新人工智能解决方案的能力，为您提供市场竞争优势。
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy 是一款尖端的第一代人工智能操作系统，专为满足人工智能时代对隐私和安全日益增长的需求而开发。 凭借其独特的无代码设计，Prompt Privacy 为专业人士、商业公司和企业提供了一个用户友好且直观的平台，以在不损害敏感数据的情况下利用人工智能的力量。
Promptly
trypromptly.com
面向企业的低代码生成式人工智能平台，使每个组织都可以使用人工智能。
Predibase
predibase.com
Predibase 是生产开源法学硕士的最快、最有效的方法。 作为 LoRA 培训和服务的开发人员平台，Predibase 使工程团队可以轻松地以尽可能低的成本在最先进的云基础设施上微调和服务任何开源 LLM。 Predibase 由 Apple 和 Uber 内部人工智能平台创建团队构建，快速、高效且可扩展，适合任何规模的工作。 Predibase 将易于使用的声明式界面与无服务器托管基础设施上的高端 GPU 容量相结合，用于训练和服务，为工程师提供完整 ML 生命周期的解决方案。最重要的是，Predibase 建立在开源基础之上，包括 Ludwig 和 LoRAX，并且可以部署在您的私...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt 是一款 Web 应用程序，可提供对强大的生成式 AI 模型的访问。它通过提供个性化创建、简化与 AI 模型的交互以及让您能够在一个地方访问来自多个提供商的最佳模型而使您受益匪浅。
Opentune
opentune.ai
Opentune，一款专为人工智能爱好者、开发人员和创新者设计的尖端应用程序。 Opentune 提供了一个用于管理、定制大型语言模型并与之交互的综合平台。 Opentune 提供专门的支持和强大的基础设施，以满足您公司的需求。优先考虑安全并准备推动您的业务发展。
MarkovML
markovml.com
在 MarkovML，我们的使命是让企业能够通过人工智能利用数据的变革力量，促进业务增长。 我们为知识工作者提供无代码人工智能工具，让他们能够专注于战略任务。我们的协作型、专用型、以数据为中心的平台可实现更深入的洞察、自动化的工作流程和负责任的决策，从而更快地实现目标和 GenAI 的采用。
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard 使组织能够构建 GenAI 应用程序，而无需担心即时注入、数据丢失、有害内容和其他 LLM 风险。 Lakera Guard 的功能基于专有数据库，该数据库结合了 LLM 应用程序、Gandalf、开源数据和我们专门的 ML 研究的见解。
GradientJ
gradientj.com
GradientJ 帮助产品团队大规模部署大型语言模型。公司利用我们来创建由法学硕士支持的应用程序并在生产中监控它们。我们的应用程序提供了构建和比较提示、跟踪实时表现以及根据人类反馈不断改进模型的工具。
Defog
defog.ai
为每个企业用户提供人性化的人工智能分析师。利用 Defog 的一体化平台部署准确的人工智能辅助数据分析。
CalypsoAI
calypsoai.com
随着人工智能继续给各行各业带来革命性的变化，并在日常使用中变得越来越普遍，相关的风险也随之增加。在 CalypsoAI，我们认识到这些日益增长的风险。通过我们先进的 AISec 解决方案，我们的使命是通过提供突破性的 AI 安全平台来增强企业和政府组织的能力。这些平台测试、验证和保护人工智能系统，释放新机遇，强化决策流程并推动创新。我们使组织能够自信地驾驭人工智能采用的复杂环境。 CalypsoAI 致力于塑造技术与安全相结合的未来，改变企业运营方式，为建设更美好的世界做出贡献。
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI 是一种先进的、人工智能驱动的内容创建工具。它生成引人入胜的文本、定制图像、独特的录音和动画头像视频，所有这些都旨在增强您的企业和个人沟通。通过 ASKtoAI 转变您的创造力。
Archie
archie.8base.com
描述您的想法，让 Archie 生成免费的产品设计蓝图。 * 解决作家的障碍：只需用一两句话描述您的想法，Archie 将立即开始提供有关需要构建的内容的见解。 * 快速概念化：蓝图显着加速了从想法到有形设计概念的转变。 * 数据驱动的评估：Archie 将从几个不同的角度对您的想法进行初步评估。 * 增强创造力：Archie 会发现您可能没有想到的事情，并提出建议，以提高项目的价值和健全性。 * 社交化您的想法：与早期利益相关者分享您的蓝图，以收集更多见解和支持（可选）。
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai 是一个无代码人工智能聊天机器人构建器。它使您能够创建自己的自定义 ChatGPT 聊天机器人，并根据您自己的独特数据进行训练。 借助 Insighto 直观的无代码平台，构建自定义 AI 聊天机器人绝对没有麻烦。您所需要做的就是导入数据，自定义聊天机器人的外观，并将其无缝嵌入您的网站。
GPTGuard.ai
gptguard.ai
确保您所有 ChatGPT 和其他 LLM 互动的安全和私密。 GPTGuard 的技术会用合成数据替换提示中的敏感数据，而不会影响上下文。您可以获得 ChatGPT 的所有优势，而无需担心任何隐私或安全问题。
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB 是一个 LLM Ops 平台，用于微调和评估 LLM，使通才技术团队能够轻松创建自定义 AI 模型。
AICamp
aicamp.so
借助 AICamp 独特的多种功能（例如多法学硕士支持和支持人工智能的工作区），您可以使每项团队任务更快、更轻松、更愉快。
Robust Intelligence
robustintelligence.com
强大的智能使企业能够通过自动化解决方案来保护其人工智能转型，以防范安全威胁。 Robust Intelligence 的平台包括一个引擎，用于检测和评估模型漏洞，以及建议和实施必要的防护措施，以减轻生产中人工智能应用程序面临的威胁。这使得公司能够通过一次集成来满足人工智能安全标准，并在后台自动工作以保护应用程序从开发到生产的整个过程。 Robust Intelligence 得到红杉资本和 Tiger Global 的支持，并受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美国国防部等领先公司的信任，以解锁企业人工智能使命。
OctoAI
octo.ai
OctoAI 提供用于运行、调整和扩展生成式 AI 应用程序的基础设施。 OctoAI 让模型为您服务，而不是相反。开发人员可以轻松访问高效的人工智能基础设施，这样他们就可以运行他们选择的模型，针对特定用例进行调整，并无缝地从开发扩展到生产。凭借市场上最快的基础模型（包括 Llama-2、Stable Diffusion 和 SDXL）、集成定制解决方案以及世界一流的 ML 系统，开发人员可以专注于构建让客户惊叹的应用程序，而无需成为 AI 基础设施专家。 该公司得到领先风险投资公司的支持，总部位于华盛顿州西雅图。 OctoAI 由创建者 Apache TVM 创立并领导，Apache TV...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics 提供了一个革命性的人工智能平台，让您可以轻松地将数据科学用于您的业务，而不受资源和基础设施的限制。从初创公司到大型企业，各种规模的企业都可以利用 Qualetics 平台来解决复杂的业务问题并推动增长。 Qualetics 与您的产品、系统或流程配合，利用机器学习、NLP、计算机视觉和文本分析等深度人工智能技术来收集数据并处理数据。然后，所有可操作的分析见解都会以简单的方式呈现给您的团队-易于理解的仪表板，提供顶层和微观层面的见解。 Qualetics 不仅可以让您轻松获得正确的数据见解，还可以让您的团队更轻松地理解数据并采取行动。 Qualetics 的人工智能管理...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一个云原生 PaaS，供机器学习团队在自己的云/本地基础设施上构建、部署和交付 ML/LLM 应用程序，并通过正确的治理控制以更快、可扩展、经济高效的方式，使他们能够实现 90比其他团队更快实现价值 %。 TrueFoundry 抽象出所需的工程并提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和应用程序模板，使组织能够加快整体 GenAI/LLMOps 框架的布局。企业可以在其内部系统中即插即用这些加速器，也可以在我们的加速器之上进行构建，以便为 Ge...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Autoblocks
autoblocks.ai
打造更好、更具差异化的人工智能产品。 基于云的协作工作区，用于快速迭代 GenAI 产品。
Aporia
aporia.com
使用 Aporia 的 ML Observability 检测漂移和模型退化、集中模型管理、解释预测并改进生产中的 ML 模型。