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Power Planner 是学生的终极作业规划器，具有在线同步、成绩计算、自动提醒等功能！ 借助 Power Planner 的在线帐户，您可以随时随地掌握家庭作业和日程安排。 Power Planner 可让您管理学期、输入时间表和教室位置的课程、添加作业和考试、接收有关即将到来的作业的自动提醒等等。 还完全支持成绩和 GPA 计算，让您准确了解多个学期的 GPA。 付费版本（一次性购买）可以为每门课程添加五个以上的成绩、使用多个学期等等。它是通过应用内购买购买的，当您购买一次 Power Planner 时，您就可以在任何地方解锁它。不过，免费版本仍然可以完美运行。

网站： powerplanner.net

免责声明：WebCatalog 与 Power Planner 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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