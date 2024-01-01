替代项 - Postifluence
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Upfluence
upfluence.com
通过创作者营销推动销售。 影响者营销、联盟计划、创作者管理、用户生成内容、品牌大使：建立有价值的合作伙伴关系来发展您的业务。
Respona
respona.com
Respona 是一款集个性化与生产力于一体的数字公关、影响者营销和链接构建软件。
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 彻底改变了当今一些最大的品牌和机构的社交媒体营销行业，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。数据驱动的社交智能平台使营销人员能够规划营销活动、最大限度地提高工作流程效率、与创作者联系并准确衡量投资回报率。要了解更多信息，请访问 taggermedia.com。
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ 是领先的链接构建服务平台，可让您轻松构建权威反向链接，受到全球领先 SEO 的信赖