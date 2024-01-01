替代项 - PostHog
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
TWIPLA
twipla.com
隐私完美的 Google Analytics 替代方案。 加入超过 250 万个网站，这些网站已经受益于完美的隐私分析和情报。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销