替代项 - PopSQL
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Litmaps
litmaps.com
更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Flourish
flourish.studio
美观、简单的数据可视化和讲故事
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Rose AI
rose.ai
与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
Grist
getgrist.com
世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。
Elastic Cloud
elastic.co
云的企业搜索、可观察性和安全性。无论您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 还是 Google Cloud 上运行，都可以快速轻松地查找信息、获得见解并保护您的技术投资。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一个在线仪表板平台，用于为您的团队或客户构建强大的实时业务仪表板。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Chartio
chartio.com
Chartio 基于云的商业智能和分析解决方案使每个人都可以分析其业务应用程序中的数据。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一个无代码内部工具构建器。简单的拖放界面使任何人都可以创建管理日常运营所需的工具，例如跟踪订单、解决问题和监控付款。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的业务分析和移动平台可帮助企业构建和部署分析和移动应用程序以实现业务转型。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据