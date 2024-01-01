替代项 - Plerdy

Instabug

instabug.com

Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...