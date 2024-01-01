替代项 - Plerdy
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一个网站，用于分析不同地区和语言的 Google 搜索中热门搜索查询的流行程度。该网站使用图表来比较不同查询随时间的搜索量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，这是一项显示搜索趋势数据的更复杂、更先进的服务。 2012 年 9 月 27 日，Google 将 Google Insights for Search 合并到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的一项网络服务，允许网站管理员检查索引状态并优化其网站的可见性。 2015 年 5 月 20 日之前，该服务称为 Google 网站管理员工具。 2018 年 1 月，谷歌推出了新版本的搜索控制台，并对用户界面进行了更改。 2019 年 9 月，旧的 Search Console 报告（包括主页和仪表板页面）被删除。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 网站管理员工具是一项免费服务，作为 Microsoft Bing 搜索引擎的一部分，它允许网站管理员将其网站添加到 Bing 索引爬虫、查看其网站在 Bing 中的性能等等。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Elementor
elementor.com
创建网站，设计您的未来。 使用 Elementor 增强您的愿景，构建、管理和托管令人惊叹的网站！我们为您提供了从 A 到 Z 的全方位服务，为您提供排名第一的 WordPress 网站平台。
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
Frase
frase.io
通过集成的内容优化和对话式人工智能工具来增加自然流量、转化率和收入。立即创建一个免费帐户。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能够产生潜在客户、销售您的产品并向世界传达您的信息！您与我们仅差一个漏斗！
Surfer
surferseo.com
使用 Surfer 只需单击几下即可为任何域生成内容计划。编写高质量且有利于 SEO 的内容，以在 Google 中赢得高位。立即注册！
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社区的支持下，Moz 构建了使 SEO、入站营销、链接构建和内容营销变得简单的工具。立即开始 30 天免费试用！
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
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提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
RankIQ
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撰写排名在 Google 第一页上的博客文章。我们的人工智能驱动的 SEO 工具集专为博主构建。它告诉您要在帖子和标题中添加什么内容，这样您就可以在一半的时间内编写完美优化的内容。我们还为每个博客利基市场精心挑选了竞争最低的高流量关键词库。
WebinarJam
home.webinarjam.com
通过唯一可生成从注册到重播的完整直播活动的网络研讨会系统，提高您的销售额和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，无需下载，是迄今为止向公众发布的对直播、事件流和网络研讨会广播最显着的改进。受到超过 50,000 名客户的信赖。
Leadpages
leadpages.com
上线并通过 Leadpages 实现增长 全球小型企业的首选。 轻松构建无代码网站、高转化率登陆页面、弹出窗口、警报栏等。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru 抓取并分析您的网站。我们检查您的内容、链接和网站结构，并提供可操作的提示来改进您的网站。立即开始免费试用。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Mangools
mangools.com
Mangools 是 5 个简单但功能强大的 SEO 工具的捆绑包，专为有效的 SEO 工作流程而设计。深受初学者喜爱，深受专业人士信赖。免费试用！
Scalenut
scalenut.com
Scalenut 为您提供了一种简单且可扩展的方式来制作服务于您的业务目标的内容。获得专业的创作者和人工智能工具来帮助您超越竞争对手。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
SEOptimer
seoptimer.com
正在寻找最好的 SEO 审核工具来分析和评级您的网站？ SEOptimer 是网络上最好的 SEO 检查器。改善您的网站，在搜索引擎中排名更高，并通过精美的 SEO 报告赢得更多客户。今天审核您的 SEO！
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Seodity
seodity.com
今天尝试一下 Seodity。利用我们的工具并增加您网站的自然流量。改进技术搜索引擎优化、检查竞争、反向链接并监控排名跟踪器中的所有内容。
Sitechecker
sitechecker.pro
网站 SEO 检查器可进行快速、完整的技术审核。 获取详细的 SEO 审核报告，其中包含有关如何改进您的网站并登上 Google 榜首的个性化清单。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表单和弹出窗口可帮助您防止网站访问者在不采取行动的情况下离开。用它来构建电子邮件列表、收集反馈并提高投资回报率。
Poptin
poptin.com
创建高级网站弹出窗口和表单，并在几分钟内提高网站的转化率。现在免费注册！无需信用卡。
Sender
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在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
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A/B 测试软件 Convert.com - 专注于使用 A/B 测试软件、多变量测试软件或对比测试软件进行转化率优化的代理商和电子商务公司的最佳解决方案。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨国软件即服务 (SaaS) 公司，为网站治理创建基于云的工具和服务。 Siteimprove 成立于 2003 年，总部位于丹麦哥本哈根，在奥地利、澳大利亚、加拿大、丹麦、英国、芬兰、法国、德国、意大利、日本、荷兰、挪威、瑞典、瑞士等多个国家积极开展业务。美国。 2017 年，Siteimprove 的收入为 4200 万美元。