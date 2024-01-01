替代项 - Plattar
Dopple.ai
dopple.ai
体验由人工智能支持的与数千名角色、同伴和导师聊天的新方式。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel 是一个无代码平台，使代理机构和品牌能够创建、分发和优化沉浸式展示广告活动，同时收集有价值的数据，包括受众情绪状态和面部特征。值得注意的是，Aryel 为全球客户提供服务，包括 WPP、Teads、Lavazza、普华永道、Barilla、费列罗等知名组织。自 2020 年推出以来，Aryel 改变了 AR 体验的交付方式，将曾经不可能的想法变为现实。如今，超过 50,000 名营销人员使用 Aryel，开创了广告的新时代。我们的平台提供多种免费和付费的 3D 资源和可定制模板选择，让您轻松实现您的愿景。但这还不是全部：借助我们内置的品牌套件功能，您可以保存公司的颜色、字体和资产，确...
CareAR
carear.com
借助 CareAR，您可以更快地解决问题、减少调度并提高客户满意度得分。我们的服务体验管理（SXM）平台为客户和服务管理团队提供远程AR支持和自助指导，极大地增强了客户、员工和现场工作人员的体验。优点： • 更快地解决问题：获得即时视觉背景 – 花时间解决问题而不是评估情况 • 更高的首次修复率：通过注释工具箱获得更快的解决方案 • 转移昂贵的调度：通过以下方式提高远程分辨率并减少不必要的调度可视化协助和指导 • 知识转移：缩小您的技能差距，让专家更容易接触到初级现场资源或承包商 • 客户体验：通过无与伦比的质量、服务和能力提高客户满意度和净推荐值 • 降低碳足迹：消除或减少上门服务以实现问题...
Blippbuilder
blippar.com
创建 AR 的简单而强大的方法是使用 Blippbuilder。该设计工具易于学习，可让您为印刷材料（海报、印刷广告、活动展台或书籍等任何内容）添加一层交互性。通过动画、游戏或 3D 模型将其变为现实。添加购买链接、收集用户反馈、展示如何使用您的产品等等。
Vuframe
vuframe.com
Vuframe 是一个尖端平台，彻底改变了企业级 3D、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 应用程序的构建过程。过去，开发此类应用程序需要专业技能、漫长的开发周期和大量的预算。现在，Vuframe 简化了整个流程，使各种规模的企业都可以使用。
CGTrader
cgtrader.com
作为全球最大的可授权库存和定制 3D 模型来源，该公司的业务包括两条相互关联的业务线。该公司提供 3D 模型自助服务 CGTrader Marketplace，拥有超过 800,000 个可授权 3D 模型和 CGTrader Enterprise 3D Modeling，供企业客户和在线零售商将其 2D 产品图像转换为逼真的 3D 模型。
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR 是同类产品中最好的，拥有业界最简单、最强大的 AR 平台。专为小型企业、机构打造，旨在打造沉浸式 XR 体验。将您的印刷品、销售材料、电子商务产品可视化等转变为增强现实体验。 EvolveAR 提供了一整套 AR 功能，可帮助您创建、体验并向您的客户、合作伙伴和朋友提供完全身临其境的用户体验。它包含所有主要的增强现实功能，如视频、音频、操作按钮 (CTA)、图像、360° 视频和 3D 模型。 1) 所需的零编程和编码专业知识 2) 实时深入的 AR 驱动分析 3) 新的内容管理和营销模式 4) 连接数字世界和物理世界的用户
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一个屡获殊荣的 WebAR 平台。使用我们的创意工具套件、SDK、自定义品牌和托管解决方案以及强大的 CMS 创建、管理和发布有影响力的 WebAR 体验。借助无代码、低代码或自定义代码解决方案，Zapworks 使您的设计师、开发人员和营销人员能够创建身临其境的 WebAR 体验，无论他们的技能组合或业务目标如何。专为 WebAR 构建的世界领先的计算机视觉 我们的核心跟踪类型基于 10 多年的计算机视觉经验，并针对从最低规格到各种设备的浏览器进行了优化。使用我们的工具快速制作产品原型、推动内部创新并提高销售和营销工作的影响力。 ** 2022 年最佳开发者工具获奖者 *...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够跨平台实时管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Zakeke
zakeke.com
最灵活、最完整的视觉商务平台。 通过实时 2D、3D、AR 和虚拟试穿定制，将您的商店打造为非凡的客户体验。