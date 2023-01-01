Planrow 是一款任务管理和笔记工具，可帮助您规划日、周、月和年。 它的设计和构建是为了帮助您通过制定和组织实现目标所需的较小步骤来完成您的大计划。 典型的、简单的待办事项列表会导致对未来的思考不足，并且不会产生有意义的进展。 Planrow 提供渐进式规划工作流程，使您的日常任务具有深度和影响力。 通常的笔记、知识库工作流程使我们容易积累不可操作的知识和过度规划。 Planrow 使任务和笔记可以互操作，从而帮助您将想法转化为行动。 通过将您的长期笔记和当前任务结合在一起，Planrow 可以帮助您从全面思考的角度规划您的时间。这可以帮助您对关键的事情采取行动，以实现一致、有目的的执行。

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