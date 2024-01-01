替代项 - Placer.ai
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Scribble Maps
scribblemaps.com
轻松创建、分析和共享地图。与朋友分享、在网站上嵌入地图以及创建图像或 PDF。
elink.io
elink.io
使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织内有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Mapbox
mapbox.com
开发商的地图和位置。精确的位置数据和强大的开发工具将改变我们探索世界的方式。
Short.io
short.io
Short.io 是一个白标签 URL 缩短器，可在品牌域上创建短链接。缩短、定制并与您的受众分享品牌 URL。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受众研究触手可及。 快速发现客户的痛点、他们需要什么解决方案以及他们渴望支付什么费用。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
Revue
getrevue.co
建立忠实的观众。 Revue 使作家和出版商可以轻松发送社论通讯并获得报酬。
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Radio.co
radio.co
想创建一个广播电台吗？通过一个易于使用的平台自动化您的日程安排、直播和跟踪听众。欢迎来到 Radio.co。
ShareASale
shareasale.com
与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
RocketLink
rocketlink.io
将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
TravelTime
traveltime.com
使用 TravelTime Location API 构建出色的应用程序。 致力于数据隐私和传输数据准确性。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式来自任何 IPv4 和 IPv6 地址的安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Smappen
smappen.com
行驶半径地图应用程序。 Smappen 是一款交互式地图，您可以使用它根据行程时间创建区域。 快速轻松地分析服务区域、优化物流并制定本地营销策略。
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
BrandBucket
brandbucket.com
原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。从我们的团队获取匹配的 .com 和徽标以及免费的品牌建议。
CARTO
carto.com
将交易数据货币化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 将数百万日常信用卡交易转化为零售、房地产和公共部门 B2B 客户的基于位置的见解。
WANotifier
wanotifier.com
您的客户正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他们发送批量 WhatsApp 消息，官方 API 费用可享受 0% 额外加价！
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解网上真实情况的更便宜、最快且最简单的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
Chainfuel
chainfuel.com
借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我们的地理定位工具对您的网站访问者进行地理定位。使用 IP 地理位置按国家、州和城市重定向访问者或显示内容。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
Eredom
eredom.com
欢迎来到艾瑞多姆！探索未注册的品牌商业域名！搜索可用且可品牌化的商业 .com 域名！
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目标流量生成器最大限度地提高您的网站流量。根据您的具体要求定制您的营销活动，轻松吸引成千上万的访客。只需几个简单的步骤即可定制您的营销活动，从而充分发挥您网站的潜力。 Getthit 的流量生成器是提高网站流量的终极解决方案。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及用于联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创...
SummarAIze
summaraize.com
10 分钟内播放 10 倍播客和视频内容。 SummarAIze 将您的音频和视频内容重新调整为引人入胜、可共享的社交帖子、电子邮件内容、摘要、引言等！
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在页面上显示媒体和我们的获利功能，而无需将访问者引导至其他页面。美国的创作者经济平台。媒体和货币化。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一个先进的物体检测平台，旨在分析卫星和无人机图像。它使用户能够检测、分割和定位这些图像中的对象和区域，以及跟踪变化和识别异常。它的用户友好界面和无代码方法使所有技术背景的用户都能够创建定制用例并从数据中获取有价值的见解。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技术的先驱和领先的地理位置跟踪平台，具有内置的客户通知和通信功能。我们提供一流的基于位置的技术来捕获、摄取和处理数据，以预测性地可视化人员、产品和资产在运动中的位置，并提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 预测可见性和位置智能技术。
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款人工智能驱动的内容创建工具，可简化生成高质量联属内容的过程。只需点击几下，您就可以创建引人入胜的产品评论、引人入胜的综述和信息丰富的博客文章，与您的联属网络营销工作无缝集成。 Gizzmo 的与众不同之处在于它能够自动化整个 SEO 优化过程。我们的先进算法会分析关键词、生成相关内容并针对搜索引擎排名进行优化。现在，您可以让 Gizzmo 处理 SEO 方面的工作，同时您可以专注于创建可推动转化的引人注目的内容，从而节省宝贵的时间和资源。 Gizzmo 必须提供以下功能： - 人工智能驱动的内容创建：我们先进的人工智能算法可以轻松生成高质量的联属内容。撰写引人注目的产品评论...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一种店内客户跟踪系统，包括视频和摄像头跟踪、数据收集和集成。
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款实时聊天和即时消息应用程序，其目标是： - 在线社区 - 虚拟活动 - 心理健康支持提供商 - 团队沟通 - 实时交易 - 教堂服务 - 教育网络研讨会 - 实时视频流，允许用户通过私人、公共和公共场所进行参与信使式的群组对话。它提供了一系列广泛的功能、高级定制选项，并且如果适合您，还附带永久免费计划。轻松安装，几分钟内即可开始使用。立即为您的网站添加一个动态的社交中心，您就会看到参与度的上升！
Purlem
purlem.com
通过为列表中的每个人创建一个独特的网页来加强与客户的关系，使您能够与他们进行个性化的一对一互动。我们是通向个性化营销的美丽新世界的简单、经济高效的桥梁。
Hidemyacc
hidemyacc.com
多登录反检测浏览器 - 在 01 设备中创建具有不同配置文件的无限帐户，而不是使用多真实设备或虚拟机
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ 是一款社交媒体优化套件，允许用户管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社交媒体影响力。
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 缩短器，旨在保护用户免受流量损失、外部链接损坏和利润损失的影响。
Multiview
multiview.com
VisitorView 是一款网络分析软件，可将访问您网站的公司的 IP 地址与我们的数据库进行匹配，以便告诉您这些企业的名称等信息。
Echo AI
echoai.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
eKyte
ekyte.com
eKyte 指导数字营销团队规划和制作在线活动、分析和优化结果。人工智能会完成剩下的工作。
PlaceKit
placekit.io
位置搜索 API - 为您的应用程序提供全球地点搜索、自动完成、商店位置和双向地理编码。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立于 2011 年，提供欺诈预防和网络安全解决方案，可检测位置欺诈并帮助验证用户的真实数字身份。该公司的反欺诈和合规解决方案在过去十年中受到领先品牌和监管机构的信赖，已获得数十家监管机构的批准，安装在超过 4 亿台设备上，每年分析超过 100 亿笔交易。 GeoComply 的解决方案结合了位置、设备和身份智能以及先进的机器学习来检测和标记欺诈活动。通过将 GeoComply 的解决方案集成到其流程和风险引擎中，组织可以在用户参与的早期识别欺诈行为，更好地建立其真实的数字身份并增强数字信任。 GeoComply 屡获殊荣的产品基于为严格监管且复杂的美国在线游戏和体育博彩市...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一个可持续品牌营销平台，利用在可持续营销框架上训练的人工智能模型的力量。该平台目前服务于可持续时尚、个人护理和食品领域的三 (3) 个类别，提供 (a) 营销有效性（资产）诊断 (b) 创意传播设计（谷歌广告、亚马逊列表（文本、图像、视频） ）、社交广告、网页内容、关键视觉效果、产品详细信息页面）； (c) 所有现有通信资产是否符合欧盟、美国和澳大利亚新兴的绿色清洗法规（索赔检查员）。用户可以通过基于 API 与现有营销技术堆栈的集成来部署 Tikao.ai，以在企业级别进行扩展。
redirection.io
redirection.io
redirection.io 是领先的重定向和 SEO 优化工具。当安装在网站上时，redirection.io 允许其营销或 SEO 经理分析流量问题并配置重定向规则以修复 HTTP 错误。它还可以帮助修复 HTML 元标记（标题、描述、opengraph 标记等），并在确保网站有效运行良好方面具有无与伦比的优势。如果您不确定您的用户遇到 404 错误的次数，或者没有简单的方法来修复它们，那么 redirection.io 可能是您的一个很好的解决方案！
RealMailers
realmailers.com
RealMailers 是房地产经纪人的直邮工具。无需离开办公桌即可设计、定位并立即发送明信片。免费地址列表。
Link Looper
linklooper.com
链接管理变得简单。 Link Looper 可帮助您管理营销链接并跟踪其效果。非常适合整个营销团队，从社交媒体经理到广告运营。
Ermes
ermes.ai
ERMES是一个综合数据+媒体平台。其目标是利用数据和人工智能让所有公司（无论大小）的广告变得简单、准确且有利可图。 ERMES 平台包括： - 超过 2.95 亿个确定性消费者档案（240MM 美国/55MM 法国），拥有超过 380 个细分受众群，包括用于构建自定义定位的行为和购买意图标准。 - 自助式 CRM 丰富模块，可帮助您更好地了解自己的潜在客户和客户 - 营销活动启动模块，使您能够创建和激活媒体计划，从而根据您的受众和预算最大限度地提高绩效 - 广告创建模块，使您能够快速、轻松地轻松创建适用于所有媒体的广告格式 - 效果分析模块使您能够一目了然地了解结果并进行相应优化。 ERME...
Digitalsero
digitalsero.com
Digitalsero 是一款 SaaS 营销自动化工具，可帮助营销机构/数字营销人员通过可共享链接在 2 分钟内即时访问 Facebook、Google、TikTok、LinkedIn 等客户的广告帐户和页面