替代项 - Piwik PRO
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Google Tag Manager
google.com
标签管理变得简单。 无需编辑代码即可管理您的所有网站标签。 Google 跟踪代码管理器免费提供简单、可靠、易于集成的标签管理解决方案。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
TheyDo
theydo.io
数字化设计思维以客户为中心解决问题。使用经过验证的方法大规模改造您的业务以产生突破性创新。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Formaloo
formaloo.com
强大的协作平台，供团队收集、组织和理解他们的数据。无需代码，只需几分钟即可从想法到执行！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Forest Admin
forestadmin.com
停止构建您的管理面板，我们为您准备了一个 获得管理面板并不一定很耗时。 Forest Admin 无需构建它，而是在几秒钟内根据您的数据生成一个管理面板。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Hightouch
hightouch.io
您的数据仓库是客户数据的真实来源。 Hightouch 将此数据同步到您的业务团队依赖的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
CrowdPower
crowdpower.io
创建简单的电子邮件自动化来吸引新用户、减少客户流失并让客户与 SaaS 产品的 #1 客户互动平台保持互动。
Webeyez
webeyez.com
Webeyez 是在线企业用来立即修复漏洞并增加收入的秘密武器。该平台阐明了现场消费者旅程的每一步，并使用机器学习来显示隐藏的摩擦点并对其进行优先级排序——为收入领导者提供了热追踪导弹，以立即识别导致转化率下降和收入损失的问题。 • 识别影响在线转化的关键问题（实时） • 优先考虑需要立即关注的项目（基于收入损失和受影响的用户） • 使用 Webeyez 基于数据的见解快速执行 SaaS 平台提供每个事件的实时报告和警报，同时还衡量对在线转化和实际收入损失的财务影响（$$）。 Webeyez 提供每个活动的会话录音和完整技术细节。 Webeyez 实施是无缝的，结果是立竿见影的（Magento...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意图数据分析和客户旅程跟踪软件。在当前的客户跟踪格局中，随着Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多个欧洲国家被禁止，Salespanel对于想要跟踪第一方客户旅程数据并将其连接到其销售和营销系统的B2B企业来说是完美的解决方案。使用 Salespanel 识别、跟踪、鉴定和分析您的销售线索。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
ShiftX
shiftx.com
大多数流程工具要么难以使用，即使对于训练有素的专家来说也是如此，要么是灵活混乱。 ShiftX 是介于两者之间的用户友好型流程建模工具，每个人都可以使用，无需任何培训。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
Funnelytics
funnelytics.io
可视化客户旅程分析工具，可让您在白板上绘制您的旅程并叠加数据以查看其实际表现。
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI 是您的下一代 CDP（客户数据平台），它可以实时清理、分析所有碎片数据并将其统一到一个易于使用的仪表板中。
Stape
stape.io
设置服务器端跟踪可能具有挑战性。立即开始使用我们全面的服务套件。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Zipy.ai
zipy.ai
传统工具可能会向您抛出一系列错误，但 Zipy 会通过实时客户旅程告诉您哪些问题很重要。
Latana
latana.com
在机器学习技术的支持下，Latana Brand Tracking 通过提供可扩展的品牌管理见解来帮助品牌做出更好的营销决策。
MSIGHTS
msights.com
推动效率、行动和问责制的数据转换、报告和协作。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Bombora
bombora.com
在竞争对手之前找到准备购买的企业。使用业界最全面且符合隐私的意图数据进行连接和销售。
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB is a specialized limited liability company that provides effective automation solutions to organization's personnel even without coding skills, helping them to govern their martech data & stack setups. TAGLAB is a marketing technology verification and automation suite that helps users audit ...
Monita
getmonita.io
Monita 是一个企业数据质量平台，使标签监控和审核变得容易。
Ixkio
ixkio.com
用于标准和身份验证 NFC 标签的全功能 NFC 标签管理平台。提供重定向管理、直接响应和 API 选项，实现灵活而强大的控制。用于管理数十到数十万个标签的计划和选项。包括对 NFC 标签和 QR 码组合应用的 QR 码支持。由全球领先的 NFC 标签和产品提供商 Seritag 开发和管理
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak 以人工智能为主导且完全可访问的数字体验平台将内容和商务置于买家旅程的最前沿。凭借大规模的个性化内容、人工智能驱动的商业搜索、商品和推荐，客户始终能够以最佳体验赢得胜利。 Crownpeak 帮助客户打造量身定制的数字体验、扩大品牌并增加收入。联合利华、博世、任天堂、Asos 和 La Redoute 等世界各地的客户信任 Crownpeak 的云原生 SaaS 数字体验平台 (DXP) 解决方案，以实现其数据驱动的内容目标并提升其数字体验计划。 Crownpeak 成立于 2001 年，不断扩展其产品套件，提供内容管理、数字可访问性以及质量和产品发现功能，使客户能够构建...