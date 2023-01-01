替代项 - PhoneBurner
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 获取商务 VoIP，并将您的团队与云电话系统连接起来，使商务通信更加轻松、高效。免费试用！
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Polymail
polymail.io
Polymail 是最好的电子邮件平台，旨在使任何专业人士的工作生活更加轻松。提供对您有利的工具和功能。现在就来拜访我们吧！
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
SaneBox
sanebox.com
使用 SaneBox 将您团队的电子邮件管理时间减少一半，并开始迈向更干净的收件箱和更高效的一天。立即开始免费试用！
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CallTools.com
calltools.com
基于云的呼出和呼入呼叫中心软件开发。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Nimble
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CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 帮助公司更好地与客户对话。每次都在电话上实时将客户信息付诸行动。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 为销售、营销和客户服务团队提供 CRM 软件以及出色的客户支持和知识库。加入我们！
BatchDialer
batchdialer.com
适用于每个企业的电话拨号器。 了解所有可帮助您增加销售额和提高生产力的工具和功能。
Outplay
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3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
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工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
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全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
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享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
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Yobi 将工作电话号码和有用的集成添加到您现有的设备中。无需新硬件。专为团队和企业打造
Ringy
ringy.com
自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
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klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
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最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
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体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
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一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自动呼叫应用程序、移动 CRM 和外拨拨号器软件，用于移动电话和外拨呼叫服务。使用 GoDial 在 2 分钟内设置您的外拨呼叫中心。 GoDial 使用手机的 SIM 卡进行拨号，因此云电话或 VoIP 无需付费。
Salesmate
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增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Genesys Cloud
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Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
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冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
QuickMail
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发送自动电子邮件并开始更多对话。 我们的软件提高了交付能力并自动执行后续操作，让您事半功倍地获得更多答复。
ReachInbox
reachinbox.ai
ReachInbox 是一款先进的冷电子邮件外展工具，旨在帮助企业通过人工智能驱动的个性化和智能自动化功能扩大电子邮件活动规模、提高送达率并提高转化率。
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
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toky.co
按照您的方式工作的现代电话系统 易于设置。集成到任何地方。通过电话、应用程序或桌面给客户打电话和发消息。一切价格合理。
Hexospark
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通过在一个集中平台中培养关系，个性化电子邮件、自动进行入站跟进并增加销售额。