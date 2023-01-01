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PerformNOW 是一个基于网络的 Contact eXperience 管理系统和家具行业 CRM 解决方案。与客户、供应商和员工候选人的所有沟通接触点都会自动记录在分段的联系人组中。 为此，PerformNOW 可以帮助企业提高销售线索绩效并提高后续工作的效率。它集中了联系人交互，支持自动化活动、客户服务票务工作流程等等。
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