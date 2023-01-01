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替代项 - Pendo

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验

PostHog

PostHog

posthog.com

自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。

Gainsight PX

Gainsight PX

aptrinsic.com

最以客户为中心的用户分析和产品参与平台。 Gainsight PX 使您能够深入了解用户在您的产品中执行的操作、收集反馈并创建应用内互动（例如演练和指南）以推动入门和采用。

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