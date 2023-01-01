替代项 - Pathlight
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 会记录您的通话，在您讲话时进行转录，并生成简洁的可搜索会议记录。适用于 Zoom、Google Meet、Webex 和许多其他平台。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，可以自动视频记录、转录、总结并提供每次会议的关键见解。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美国规划软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Anaplan 销售基于云的业务规划软件的订阅，并提供用于决策目的的数据。
People.ai
people.ai
People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
sales-i
sales-i.com
sales-i 可以通过其行业定义的销售分析软件提高产品销售人员的效率并提高公司生产力。聪明地销售。聪明地工作。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Compass
getcompass.ai
自动化您的激励计划。 通过我们的游戏化软件加速销售，零付款麻烦。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Celonis
celonis.cloud
Celonis 的执行管理和流程挖掘。我们揭示并修复您看不到的低效率问题。快速开始使用 Celonis EMS 并无限扩展。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
Cloudapps
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CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Kixie
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为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。