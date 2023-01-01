替代项 - Password Crypt
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免费增值密码管理器，可在线存储加密密码。 LastPass 的标准版本带有一个网络界面，但还包括适用于各种网络浏览器和许多智能手机应用程序的插件。它还包括对小书签的支持。 LogMeIn, Inc. 于 2015 年 10 月收购了 LastPass。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一项免费的开源密码管理服务，它将网站凭据等敏感信息存储在加密的保管库中。 Bitwarden 平台提供各种客户端应用程序，包括 Web 界面、桌面应用程序、浏览器扩展、移动应用程序和 CLI。 Bitwarden 提供云托管服务以及在本地部署解决方案的能力。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。
Google Password Manager
passwords.google
管理您在 Android 或 Chrome 中保存的密码。它们安全地存储在您的 Google 帐户中，并可在您的所有设备上使用。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基于订阅的跨平台密码管理器和数字钱包应用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免费增值定价模式，其中包括免费套餐和高级订阅。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的专有密码管理器。它旨在帮助用户组织密码和安全笔记，将它们保存在一个地方——加密的密码库。该服务有免费和高级版本，但免费版本缺乏许多付费功能，例如多设备登录。 NordPass 是一款跨平台应用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它还在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供浏览器扩展。
Password Generator
passwordsgenerator.net
强密码生成器可创建安全密码，如果不通过互联网发送密码，就无法在您的设备上破解这些密码，并学习 30 多种技巧来保证您的密码、帐户和文档的安全。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是顶级的个人和企业密码管理器，可防止与密码相关的数据泄露和网络威胁。立即免费试用！
hide.me Password Generator
hide.me
随机密码生成器。使用我们高度安全的密码生成器生成复杂、强且随机的密码。
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
强密码生成器可创建安全密码，如果不通过 Internet 发送密码就无法在您的设备上破解，并学习 40 多种技巧来保证您的密码、帐户和文档的安全。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密码管理器 ✓ 创建和存储安全密码 ✓ 如果需要，可自动登录 ►立即探索！
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款与 KeePass 兼容的免费开源密码管理器，提供网络版本和桌面应用程序。底层文件格式是KDBX（KeePass 数据库文件）。
Passpack
passpack.com
团队密码管理器 强大的密码管理功能 高度安全的“零知识”模型 对中小型企业的最佳价值 团队密码管理对企业的重要性 对项目、数据和应用程序的安全共享访问对于实现协作至关重要，尤其是在远程团队成员。 Passpack 作为与平台无关的平台为企业提供了令人信服的价值主张
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 适合企业的安全云存储和密码管理器。最大程度的保护——安全地存储、编辑、共享文档。
Clipperz
clipperz.is
在线密码管理器和数字保管库对您和您的数据一无所知。您提交的所有内容都会先由浏览器加密，然后...