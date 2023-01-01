替代项 - Paperflite

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从自然搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
involve.me
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提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Highspot
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Highspot 提供业界最先进的销售支持工具和软件，以提高营销效率和增加销售额。
FlippingBook
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将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Serpstat
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智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
ShareThis
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端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
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Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
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下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
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Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
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Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Seobility
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用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
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使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
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Degpeg 是一个基于云的实时商务平台，通过网络和移动设备上的多流媒体提供更好的客户体验，同时支持 30 多个社交平台，从而增加和增强任何产品/服务的在线销售和营销。产品： 直播交流平台 直播交流平台帮助企业通过音视频互动方式与潜在客户实时联系。它有效地将销售线索转化为销售，创建个性化互动以培养信任。通过弥合线下商店和线上消费者之间的差距，确保无缝连接和便利。此外，该平台通过客户和服务中心之间的视频通话提高运营效率，简化流程并提高客户满意度。功能： 聊天收件箱 呼叫路由跟踪位置 添加通话人员 通话录音 与 Web 和应用程序屏幕共享集成 直播电视 Degpeg 使品牌能够推出直播电视，从而可...
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在一个充满干扰、市场过度饱和和千禧一代的世界中……营销和销售团队依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高质量客户 → 并引导他们踏上不可抗拒的 YES 之旅！说实话 → 您的客户不知所措。通用视频 • 以产品为中心的导览 静态演示文稿 • 脚本化演示 • 复杂站点 人们对一刀切的媒体感到厌烦。你不是吗？当然，传统策略会浪费时间和金钱。排斥高意向客户——又名“收入”。同时吸引了昂贵、低质量的“噪音”。导致管道丢失和结果不可靠。或者……想象一下让您的产品和客户闪闪发光！凭借全面、身临其境的网络体验，将您的产品变成引人入胜的视觉之旅。一个自我引导的故事，非常适合每个买家。推动深度参...
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