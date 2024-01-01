替代项 - panintelligence
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一个在线仪表板平台，用于为您的团队或客户构建强大的实时业务仪表板。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Chartio
chartio.com
Chartio 基于云的商业智能和分析解决方案使每个人都可以分析其业务应用程序中的数据。
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy 的业务分析和移动平台可帮助企业构建和部署分析和移动应用程序以实现业务转型。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Mineo
mineo.app
将 Python Notebook 转换为数据应用程序。 Mineo 是一个基于 Python 增强笔记本探索数据、构建和部署数据应用程序的平台。
Keen
keen.io
Keen 是一个基于 Apache Kafka 构建的完全托管的事件流平台。只需几分钟即可开始直播，30 天免费。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一个嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易于使用的分析。专为所有业务用户而设计。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供领先的分析云平台。我们使每个人都能通过人工智能驱动的分析自动化发现具有高影响力的见解。
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一个为团队构建的高级分析工具，允许分析师将大型数据集转换为自定义的预测性见解，并轻松分享他们的发现。
Avora
avora.com
Avora AutoML 通过异常检测和根本原因分析减少了发现业务指标变化原因的时间（以秒为单位）。
Trevor.io
trevor.io
有一种更好的方法来处理数据。 Trevor 使您的整个团队能够从数据库中获取答案，即使他们不懂 SQL。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
Draxlr
draxlr.com
Draxlr 是一款产品，可让您在 SQL 数据库（Postgres、MySQL、MariaDB、MS SQL、PlanetScale、YugabyteDB、CockroachDB、Amazon Redshift、BigQuery 和 Snowflake）上构建仪表板并设置警报。
Nugit
nugit.co
Nugit 是一个自动化的数据讲故事平台，它超越了仪表板，帮助人们筛选大量复杂的数据，以找到其中的见解和机会。 Nugit 能够通过大规模的数据讲故事来提供这些见解，因此能够立即被理解。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io 是您分析工作的中心。策划、组织数据产品、深入了解影响并轻松与利益相关者协作。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方...
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Imply
imply.io
我们的实时分析数据库由 Apache Druid 构建，使开发人员能够构建下一代分析应用程序。借助 Imply，开发人员可以不受限制地进行构建，因为我们的数据库使他们能够以无限规模和最佳经济效益在流式和批处理数据上创建交互式数据体验。 Imply 为 Apache Druid 提供完整的开发人员体验。 Imply 由其原始创建者创建，通过提交者驱动的专业知识、轻松的操作和云部署来提高数据库的速度和规模，以轻松满足开发人员的应用程序需求。在 Thoma Bravo、a16z 和 Bessemer Venture Partners 等领先投资者的支持下，Imply 正处于快速增长轨道，颠覆了 10...
Bold BI
boldbi.com
通过内置分析将您的客户变成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可让您将高级 BI 和分析嵌入到您的应用程序中。它是一个完整的商业智能解决方案，允许任何人创建美观、先进的仪表板。它配备了完整的数据集成平台，可以应对最严峻的数据准备挑战。从原始数据源到完全交互式仪表板，Bold BI 在创纪录的时间内弥合了数据和可操作见解之间的差距。该平台提供与 130 多种最常见数据源的集成，包括 Azure SQL 数据仓库、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及通过 REST API 对任何数据源的通用访问。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaS...
Isima.io
isima.io
在人们听说大数据这个术语之前，Isima 团队就处于改变互联网巨头、对冲基金和存储公司数据业务处理方式的前沿。
1010 Data
1010data.com
它旨在使用单一、有凝聚力、易于集成的系统提供对所有数据的强大见解。它可扩展、民主、灵活且速度快得令人难以置信。
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
ClicData
clicdata.com
ClicData 是领先的端到端数据分析平台，旨在帮助决策者和分析师实现真正的绩效并基于可靠、最新和统一的数据揭示见解。借助我们易于使用且功能强大的云平台，几天内即可从 ClicData 中获取价值，该平台简化了数据连接、数据管理、数据可视化以及与您的团队或客户的共享。从数据集成和管理到数据分析、可视化和共享，我们为您提供所需的一切，帮助您轻松理解数据、监控绩效并关注自定义、完全交互式仪表板中的关键指标。在数据驱动决策是成功关键的世界中，我们的使命是支持所有行业的组织通过自动化数据分析和报告，化繁为简，了解其绩效。 ClicData 受到 25 个以上国家/地区多个行业（零售和电子商务、医疗保...
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一个面向客户的分析平台，使公司能够推动数据故事讲述的参与。凭借跨任何设备的最佳可定制最终用户体验，每年观看超过 400 万个巨嘴鸟故事。 Toucan 的无代码、基于云的平台通过快速、无缝的实施降低了开发成本并缩短了价值实现时间。用户可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含数百个连接器的套件）连接到任何数据（基于云或其他数据、流式传输或存储）。使用 Toucan YouPrep™ 数据准备同样简单，这是一种可视化数据准备功能，可让业务人员使用数据执行通常需要数据专家才能完成的任务。可视化采用“数据讲故事”的形式，其中每个图表都附有上下文（如定义）、协作和注释...
Phocas Software
phocassoftware.com
需要对您的数据感觉良好吗？如果您的业务需要更快、更确定地发展，福卡斯可以提供帮助。我们拥有一个供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中端市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节，借助 Phocas，您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路，在您的大脑（或您的老板）想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题；它揭示了您从未想过的新问题和机会！ Ph...
Usermaven
usermaven.com
正确完成网站和产品分析 - 终于！ Usermaven 的 Spotless™ 跟踪自动捕获所有事件，消除了对开发人员的依赖，使其成为营销人员和产品人员最简单的分析工具。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智能、自然语言查询和预测分析的力量，帮助企业将数据转化为可操作的商业智能。通过嵌入强大的 BI 平台中的行业特定解决方案，Lumenore 将您的原始数据转化为准确的见解。确保无缝数据集成，实现现代商业故事讲述，并鼓励高级洞察发现。使用 Lumenore 创建一个一体化数据世界，以便跨业务职能部门做出有效决策。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一个低代码解决方案，用于构建面向客户的仪表板，提供与内部开发流程相同水平的灵活性，且所需的技术开销最小。借助 Vizzly，您可以连接到任何 SQL 数据库或 API，并将仪表板无缝嵌入为 React 或 Vue 组件。由于该产品通过代码可高度扩展，因此您将完全控制该产品和您创建的用户体验。