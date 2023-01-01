Padlet
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Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
网站： padlet.com
免责声明：WebCatalog 与“Padlet”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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