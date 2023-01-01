替代项 - Outgrow
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Storylane
storylane.io
Storylane 帮助公司在 10 分钟内构建并与潜在客户分享交互式产品演示。使用 StoryLane 的交互式产品演示软件吸引用户并提高转化率。
Contentstack
contentstack.com
您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Tourial
tourial.com
让买家直接从您的网站与您的产品互动。 当自助服务不可行（或者真的很难）时，交互式演示将使您更加以产品为主导，而无需巨大的提升。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客户生命周期每个阶段的摩擦，帮助营销人员提供更好的客户体验并加速收入。
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
DCatalog
dcatalog.com
自 2008 年以来，DCatalog 一直是数字出版行业的领导者。我们的平台使出版商、内容创作者、营销和电子商务专业人士能够轻松创建和发布引人入胜的数字体验。借助我们先进的 HTML5 翻页书技术，您的内容可以在任何设备上查看。只需上传您的 PDF，即可立即创建令人惊叹的、引人入胜的内容，而无需编写任何代码。我们的 HTML5 翻页书、电子商务目录和本机应用程序可实现主导的用户体验。将您的 pdf 转换为 html5 翻页书，提高品牌知名度、在线销量和影响力。
OneIQ
oneiq.com
通过为团队提供可操作的、人工智能驱动的见解以及跨所有层的共享、相关上下文，优化应用程序体验、成本和资源。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
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举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。