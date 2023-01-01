替代项 - Ortto

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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Miro
miro.com
Miro 是在线协作白板平台，使分布式团队能够有效地协同工作，从使用数字便签进行集思广益到规划和管理敏捷工作流程。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供用于网站和访客跟踪的最佳实时聊天客户支持软件。跟踪、捕捉并与您的客户互动。 2 位用户免费。现在试试！
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Typeform
typeform.com
构建美观的交互式表单 - 获得更多回复。无需编码。用于测验、研究、反馈、潜在客户开发等的模板。免费注册。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以简单的方式发送商务短信。我们市场领先的商务短信服务将比以往更快、更有效地将您与客户联系起来。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Privyr
privyr.com
Privyr 是一款帮助销售人员和企业通过手机将潜在客户转化为客户的应用程序。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
TheyDo
theydo.io
数字化设计思维以客户为中心解决问题。使用经过验证的方法大规模改造您的业务以产生突破性创新。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Manycontacts
manycontacts.com
适用于 WhatsApp 的 CRM 用于销售和支持的 Whatsapp 工具 将您的 WhatsApp Business（或 API）连接到 ManyContacts，与您的团队共享您的收件箱，在同一界面中回复和组织所有聊天。
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Formaloo
formaloo.com
强大的协作平台，供团队收集、组织和理解他们的数据。无需代码，只需几分钟即可从想法到执行！
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 为销售、营销和客户服务团队提供 CRM 软件以及出色的客户支持和知识库。加入我们！
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽奖和奖励是在线发展业务的最快方式。产生流量、扩大您的列表并将订阅者转化为客户。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先进工具集使销售人员能够瞄准最适合的潜在客户、培养优质潜在客户并在 LinkedIn Sales Navigator 上预订更多会议。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
about.me
about.me
只需几分钟即可创建免费的单页网站。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
WotNot
wotnot.io
立即自动与您当前和未来的客户进行互动！构建机器人很容易，但获得期望的结果却很难。这就是 WotNot 介入的地方，为您提供定制服务。我们通过我们的无代码聊天机器人平台建立了合格潜在客户的管道，自动化您的支持，而无需增加人员数量。
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn 电子邮件查找器 寻找潜在客户的最快方式。 适用于多任务 B2B 销售、招聘和营销经理的潜在客户查找工具。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨网站和应用程序的客户旅程。 专注于用户隐私和数据安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代品。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台。我们帮助您开展精彩的活动来发展您的业务。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
Forest Admin
forestadmin.com
停止构建您的管理面板，我们为您准备了一个 获得管理面板并不一定很耗时。 Forest Admin 无需构建它，而是在几秒钟内根据您的数据生成一个管理面板。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly 为企业提供了一个易于使用的在线表单生成器。通过我们的无缝网络解决方案与 Salesforce 集成。从今天开始。
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™，领先的潜在客户开发平台。市场上排名第一的销售自动化软件。注册并加入平台
GoSquared
gosquared.com
通过营销自动化、实时聊天和实时分析来发展您的业务。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推动业务成功，这是一种价格实惠、功能丰富的 CRM 解决方案，使企业能够获取、转化和留住客户。
Skeepers
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领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。