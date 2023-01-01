替代项 - OptiMine

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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一种 URL 缩短工具，其中包含您共享的每个链接中的重定向像素。创建强大的品牌链接，点击次数增加高达 34%。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
Attribution
attributionapp.com
归因可以跟踪您在广告上花费的费用、哪些客户来自广告以及他们从您那里购买了什么。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
TrackMaven
trackmaven.com
TrackMaven 的营销分析软件可帮助营销人员证明 ROI 并改善 18 个集成数字和社交渠道的业绩。
AdRoll
adroll.com
借助 AdRoll 的 AI 驱动营销软件，您可以在一处获得复杂的受众群体定位、跨渠道参与、高级衡量和归因。借助 AdRoll 的增长平台，打造客户喜爱的品牌，将更多访客转变为客户，并提高客户忠诚度。
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai 是一个保护隐私的网站访问者和入站销售线索评分平台，可预测每个网站访问者的购买概率和未来收入，并将这些预测转化为： - 广告受众和综合转化（智能出价优化信号），以最大化收入（而非潜在客户）并消除浪费的营销支出， - 即时洞察各种渠道、受众和广告创意产生的流量的实际质量， - 潜在客户和潜在客户评分，帮助销售团队创建更多渠道并达成更多交易。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
WhatConverts
whatconverts.com
营销机构和客户的潜在客户跟踪 唯一受到顶级 PPC 和 SEO 专业人士信赖的潜在客户跟踪和报告软件，可以为客户增加价值。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一个电子邮件和全渠道营销平台。使用电子邮件、短信、Facebook 与客户进行有效沟通。通过我们，您可以简单、自动地完成此操作，但需要单独照顾。使用我们的拖放编辑器创建美观、响应灵敏的模板，或从 100 个预制模板中选择一个。领先一步，利用个性化的动态内容在客户的收件箱中脱颖而出。使用我们的高级细分选项来定制内容并对您的客户行为做出反应。此外，使用注册表单和 Facebook 引导广告来扩大您的数据库。通过综合报告进行改进。我们提供 OR、CTR、跳出率、退订率或垃圾邮件投诉的数据。此外，还可以查看转化率、收入、每个联系人的活动、点击地图、在桌面和移动设备上打开、邮件客户端以...
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy 提供全渠道销售归因和分析工具，以便营销人员能够看到其营销活动支出的真实结果。探索像您这样的现代营销人员使用的经销商营销云。
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE 是一款电子商务分析、归因和优化套件。它通过数据集成和对多点触控旅程的理解，帮助营销人员加速收入增长并增加营销利润。使用数据驱动的归因模型，营销人员可以识别表现不佳的营销活动，解决过度投资的渠道问题，并重新分配广告预算以实现投资回报率最大化。在实施我们专有的人工智能驱动归因模型后，我们的客户通常会看到两位数的投资回报率增长。 Roivenue 为创建帐户的任何人提供免费试用！
Fospha
fospha.com
Fospha 是行业领先的解决方案，推动电子商务盈利增长。糟糕的营销衡量是一个价值 5890 亿美元的问题，其中 60% 的收入被错误地归因于 GA 和渠道广告经理等不合适的平台。有了 Fospha，将宝贵的预算花在错误的广告上已经成为过去。 Fospha 使用一个超级准确的模型来衡量一切 - 整个营销漏斗中的点击次数和展示次数。使用 Fospha 的营销人员确切地知道哪些广告真正有效。使用 Fospha 的品牌可实现快速盈利增长。昨天的问题是生成不良数据，只需 15 分钟即可使用 Fospha 上线。
Cometly
cometly.com
Cometly 是一个归因云平台，使企业能够为其广告活动获得更准确的归因，并根据准确的数据做出更明智的广告优化决策。
Openprise
openprisetech.com
Openprise 正在推动 RevOps 革命。 Openprise 可实现关键 RevOps 流程的自动化，以打破孤岛并调整销售和营销专业人员及其技术，以实现爆炸性增长。 Openprise 是一个单一的无代码平台，可让您简化 RevTech 堆栈、更快地响应市场变化并扩大运营规模以实现您的收入目标。 UI Path、Freshworks、Zendesk、Zscaler 和 Okta 等行业领导者的 RevOps 团队依靠 Openprise 来推动高效、可预测的收入。欲了解更多信息，请访问 www.openprisetech.com。
NestAds
nestscale.com
广告跟踪和营销归因。 专为 Shopify 商家打造。 NestAds 可让您分析广告活动中的准确数据并发现客户旅程洞察。自信地做出数据驱动的决策，以最大限度地提高 ROAS 并推动业务增长。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Wizaly
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基于我们对营销渠道绩效的 100% 数据驱动视图，优化营销组合的投资回报率。在 Wizaly.com 释放营销分析的力量：优化您的营销活动、最大化投资回报率并了解客户旅程。发现可行的见解和数据驱动的策略来推动您的业务向前发展。今天就开始您的营销成功之旅！
Tracify
tracify.ai
Tracify 是一款专门针对电子商务公司的软件，用于跟踪和归因您的所有营销活动（多渠道）。使用革命性的跟踪技术，无需建模或 Google Analytics 即可跟踪用户 - 100% 符合 GDPR。 Tracify 提供各种详细的仪表板，提供对每个渠道（Meta、TikTok、Google、Native、Mail、Influencer）性能的不同见解，并将所有这些渠道整体整合在一起并透明地呈现客户旅程。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改变媒体广播中的营销归因，利用人工智能技术为所有广播格式的广告提供近乎实时的绩效指标，包括预定和未预定的广告（实时阅读、有机提及促销）。 Veritone Attribute 利用广播广告的数据，并将其与广告商的网站分析相关联。借助 Attribute，媒体广播公司可以展示其广播活动的数字价值，从而提高广告商满意度并扩大收入。快速洞察 — 近乎实时地收集和查看丰富、可靠的营销活动数据 灵活的设置 — 可针对每个客户、广告商和营销活动进行定制 高度可视化 — 仪表板提供简单、可共享的归因数据可视化 了解更多信息，请访问 https://www.verit...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 广告云提供全方位的解决方案，帮助 Meta 广告商优化其广告的所有领域 - 包括 Facebook 跟踪、自动化、定位、创意和广告管理。
rampmetrics
rampmetrics.com
Rammetrics 是一个完整的开箱即用的营销分析解决方案。转化跟踪、营销归因、漏斗分析无缝集成，无需编码或复杂的设置。
Measured
measured.com
Measured 被 AdExchanger 评为排名第一的衡量/分析技术，并被 Digiday 授予最佳归因工具，Measured 通过衡量增量媒体对期望绩效结果的贡献来帮助品牌成长。通过不断学习的透明实验方法，Measured 为营销人员提供持续可行的见解，以提高效率并扩大媒体规模，实现最大增长。实验由 Measured 符合隐私要求的营销数据仓库提供支持。营销效率提升高达 30%。由增量测量提供支持。
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx 是一个 SaaS 平台，可帮助品牌和机构了解营销预算和营销活动的绩效。该系统的独特之处在于 LeadsRx 通用转化跟踪 Pixel™ 和内置身份图技术。这使得用户在几天而不是几个月内就可以上手，客户旅程地图将跨设备和浏览器的旅程拼接在一起，广告支出回报率 (ROAS) 报告涵盖最广泛的营销渠道，包括数字、广播、电视、播客、OTT ， 和更多。我们的使命是为勇敢的营销人员提供深化客户关系和激发营销绩效所需的洞察力、技术和信心。这使得品牌能够通过将客户置于一切行为的中心来发展业务。使用 LeadsRx 的团队可以减少浪费的广告支出，优化客户旅程，并做出基于数据的、经得起时间考验的...
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Rockerbox 为营销人员提供从启动到规模化的全过程的支持，帮助他们轻松查看和评估渠道有效性。我们为聪明的营销人员构建了平台，帮助他们更智能地支出、分析、扩展、测试和营销。 Rockerbox 可帮助您执行更好的渠道内优化，并停止在表现不佳的渠道上浪费金钱。我们消除了构建干净、可操作数据的烦恼，使您无需额外的技术资源即可实现目标。没有一种方法是完美的，这就是 Rockerbox 使用多种方法的原因。我们结合了基于规则的归因、多点触控归因、光环分析、地理提升、渠道内测试、增量和媒体混合建模，为您提供最完整、最准确的客户旅程视图。
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