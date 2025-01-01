替代项 - OpenResty

Sentry
sentry.io
Sentry是一个监视应用程序错误和性能的平台，帮助开发人员实时识别和管理代码问题，提供详细的错误报告和性能见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴云是一体化云计算平台，提供存储、数据库、计算和AI服务，支持各类企业在全球范围内的数据处理与管理。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一款监控和分析平台，提供应用性能监测、基础设施监控和日志管理，帮助用户实现对整个技术栈的实时可视化。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款开源工具，旨在帮助用户可视化和分析来自多个数据源的数据，适用于监控和数据仪表板创建。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一种云平台，利用 Cisco 设备和传感器，将建筑转变为智能空间，实现安全、智能和可持续的体验。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一个云基础的监控平台，帮助用户实时监测软件、基础设施和服务的性能，提供应用性能管理和安全功能。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供访问企业开源解决方案，包括Linux、云、容器和Kubernetes技术，帮助组织管理IT环境并提高效率。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7提供免费的和付费的网站监控服务。可以远程监控网站并在网站不可用时收到即时的邮件/短信通知。查看网站的正常运行时间和性能图表。
Fly
fly.io
Fly应用允许您在用户接近的物理服务器上部署应用服务器，从而使应用速度提高80%。
Elastic Cloud
elastic.co
弹性云是一个云可观察性平台，提供搜索、监控和安全功能，支持主要云服务提供商，帮助企业优化云操作和安全。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款实时监控和性能可视化工具，能收集数千个指标，适用于系统和应用程序监控，零配置，支持多种平台。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款应用性能监控工具，帮助开发人员监测错误、优化性能并提供实时洞察，支持多种开发框架。
Fastly
fastly.com
Fastly是一个边缘云平台，为开发者提供内容交付网络、图像优化、视频流、云安全和负载均衡服务。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一款监控和日志分析平台，帮助用户可视化其技术堆栈，实时管理事件并快速解决问题。
Netumo
netumo.com
Netumo是一款域名跟踪和网站在线状态监控应用，能够集中监控所有域名和网站，提供24小时服务。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款前端监控与产品分析工具，提供会话重播、性能监控和用户行为分析，帮助开发团队优化Web和移动应用体验。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一个错误跟踪和调试工具，帮助开发人员实时监控和解决多种平台的错误，简化调试过程并增强协作。
Akamai
akamai.com
Akamai是一个领先的内容分发网络和云服务提供商，提供快速、安全的在线体验与强大的数据处理能力。
CloudPages
cloudpages.cloud
CloudPages是一个SaaS网站管理系统，专为WordPress网站设计，也支持其他PHP网站，简化内容管理与部署。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom应用程序提供安全访问Broadcom技术解决方案，支持用户管理账户、网络应用程序和基础架构软件。
SolarWinds
solarwinds.com
Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一个分布式可观察性平台，帮助工程团队实时监控和调试现代软件应用，支持快速数据查询和问题分析。
Raygun
raygun.com
Raygun是综合监控工具，提供实时用户监测、崩溃报告和应用性能监测，帮助开发人员优化软件性能和用户体验。
logit.io
logit.io
Logit.io是一个日志管理平台，帮助组织集中收集、处理和分析日志数据，以提高系统的可见性和运营效率。
Validato
validato.io
Validato是一个持续安全验证平台，通过安全的攻击模拟测试和验证安全控制配置。
Witbe
witbe.net
Witbe是一款监测和分析用户体验质量的工具，使用机器人模拟用户行为，支持各种数字服务的测试和问题解决。
ServerAvatar
serveravatar.com
ServerAvatar是一个云服务器管理平台，让用户无须技术知识即可轻松部署和管理WordPress及其他PHP应用。
Splunk
splunk.com
Splunk是一个企业级平台，用于监视、搜索和分析机器生成的数据，支持日志分析、安全管理和操作智能。
Altair One
altairone.com
Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。
cPanel
cpanel.net
cPanel是一套Web托管控制面板，提供图形界面和自动化工具，简化网站和服务器管理，适合各类用户使用。