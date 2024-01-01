替代项 - OpenAI
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Krisp
krisp.ai
在远程会议、播客和录音期间享受没有背景噪音和回声的高清语音。 Krisp 可防止噪音干扰，提高生产力和专业水平。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
Jammable
jammable.com
用您最喜欢的声音创建人工智能封面！ 几秒钟内即可制作高质量 AI 封面的排名第一的平台！
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
AssemblyAI
assemblyai.com
访问强大的 AI 模型来转录和理解语音 我们简单的 API 公开了用于语音识别、说话人检测、语音摘要等的 AI 模型。我们以最新、最先进的人工智能研究为基础，通过简单的 API 提供可投入生产、可扩展且安全的人工智能模型。被数千家突破性初创公司和数十家全球企业用于任务关键型工作负载。
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
Gladia
gladia.io
使用单个 API 通过 AI 转录、转录和音频智能附加组件释放数据的全部潜力。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Shownotes
shownotes.io
生成包含摘要、7 点和令人难忘的引言的登陆页面。 使用 Whisper 转录音频文件。 转录法语、德语、中文等。 将您的想法转化为博客文章。 支持 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支持音频格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
Deep Block
deepblock.net
人工智能最简单的方法。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心，并防止口头评估中的音频操纵、错误信息、语音诈骗和抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的防护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成功能有限。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Gooey.AI
gooey.ai
使用最好的私有和开源生成人工智能来发现、定制和部署低代码人工智能配方。专为快速编码的开发人员和证明投资回报率的团队而构建。