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OnRamp 是动态客户入职软件，可帮助入职和实施经理简化任何高接触客户入职流程。 OnRamp 的动态入职减少了客户完成步骤的工作量，并减少了团队的手动步骤。其结果是提高了入职效率、成果和客户体验。 为客户提供令人愉快的简单而动态的行动计划。 OnRamp 行动计划根据客户的输入，引导客户完成相关任务、视频、表格、调查、文件以及其他行动和支持，一次一步。 跟踪每一步并收集反馈，让您随时了解客户的进展情况，触发您的后续步骤，并帮助您改进。 * 为您的团队提供适用于每位客户的经过验证的行动手册。 * 动态引导并帮助客户完成流程的每一步。 * 获取有关入职效率、结果和体验的报告。 * 优化您的方式，实现可预测、可扩展的客户引导流程。 * 客户入驻速度提高 2 倍，并且无需增加员工人数即可扩展规模。 借助 OnRamp，客户引导和实施经理实际上可以用更少的资源做更多的事情，并大规模提供白手套引导和支持。

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