替代项 - ON24
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Chati
chati.com
A flexible, highly scalable virtual event builder that is accessible, immersive, and will leave attendees excited for the next event. With decades of experience producing virtual events, Chati provides all of the tools you need to successfully host a captivating event. By providing customers the opp...
Social27
social27.com
Social27 powers events that accelerate Sales & build Community. Run virtual, hybrid, in-person events and webcasts that are fun, secure and scale globally. Social27 Virtual Event Platform provides the best virtual and hybrid opportunities for attendee networking, sponsor and exhibitor showcasing, an...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情...
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，100% 都是人类。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举...
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易于使用的企业级活动管理平台。了解我们如何帮助您举办下一次虚拟、混合或现场活动。 Accelevents 是用于管理虚拟、混合和现场活动的一站式解决方案，以独特的方式将企业级功能与易用性结合起来，以简化您的活动规划流程。我们的平台受到全球 12,500 个组织的信赖，通过 24/7 客户支持、先进的数据安全性和广泛的功能，将您的活动策略变为现实。借助 Accelevents，活动策划者可以： - 在几分钟内创建一个活动网站。 - 轻松构建自动集成演讲者和会议的活动议程。 - 根据其独特的活动需求定制注册和票务流程。 - 提供多种付款方式，包括信用卡和发票。 - 部署辅助和自助登记选项...
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RegFox 事件注册功能更多，成本更低。我们的活动管理平台受到超过 50,000 个活动的信赖。从今天开始免费。
Zuddle
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活动和网络研讨会的统一平台。 通过统一多种工具来简化您的活动工作流程，以获得卓越的与会者体验和见解。