替代项 - Olive

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TeQatlas 是增强型投资智能平台，一方面旨在全面整合和简化整个投资流程——从交易发起、执行、监控到投资者退出，另一方面简化处于不同阶段的企业家的重复融资过程。 TeQatlas 帮助轻松筹款、投资和退出，同时消除低效的定价和中介障碍，并将风险降至最低。 TeQatlas 旨在通过将参与者的社交、智力和金融资本纳入平台，连接和利用由人工智能驱动的投资者对投资者和投资者对被投资者的协作。 TeQatlas 平台带来的最重要的价值之一是网络效应。我们能够覆盖的潜在网络容量是数百万用户。这是我们对目标受众或参与网络的用户的愿景。 投资者（资本供应方） - 寻找并瞄准主要投资机会，包括经验丰...