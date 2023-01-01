替代项 - OctopusPro

URVA

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URVA Sales Force Tracker 是一款适合移动设备的销售工具，可让您的整个销售团队保持同步。销售团队与新潜在客户互动以产生业务，并与现有客户进行追加销售并进一步发展业务关系。虽然这种情况可能定期或不定期发生，但如果没有将现场团队与总部领导联系起来的工具，就很难了解正在发生的情况。 URVA 能够弥补这一差距。忙碌的销售人员有一个漂亮的应用程序，可以让他们在几秒钟内记录所有客户互动，并且还可以通过地理标记来提高可见性。作为回报，经理可以查看正在发生的事情并指导他们的团队了解新产品和服务，以及设定每周/每月的目标和计划，而无需与每个团队成员交谈。最后，在领导层，所有这些交互都可以...