替代项 - OctopusPro
ProntoForms
prontoforms.com
ProntoForms（多伦多证券交易所代码：PFM）是一家加拿大软件和移动应用开发商，为用户提供低代码开发平台来构建企业现场服务管理应用程序。该应用程序将文书工作数字化，使现场工作人员能够在移动设备上完成复杂的表格、收集丰富的数据并将表格数据直接发送给管理人员、后台系统和分析工具。该公司于 2005 年上市，并在多伦多证券交易所创业板上市，股票代码为 PFM。 2015 年，Frost & Sullivan 授予 ProntoForms “北美移动表单竞争战略创新与领导力”奖。 2019 年，ProntoForms 在 2019 年 Gartner 企业低代码应用平台魔力象限中被认可为 18...
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
BeatRoute
beatroute.io
销售支持平台可帮助零售企业从销售团队、分销商和客户那里获得 50% 以上的收入。
SimpliField
simplifield.com
通过用于零售业务运营、通信和实时分析的集成移动平台释放性能。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
Map My Customers
mapmycustomers.me
现场销售代表的副驾驶。外部销售领导的指挥中心。适用于 iOS 和 Android 的“映射我的客户”移动应用程序可帮助外部销售代表： 将客户可视化为地图上的图钉 • 查看地图上最具商机的区域 • 根据主要客户、产品线、地区等创建群组 • 查看哪些区域在设定的天数内未受影响的公司 进行更多停留 • 选择要拜访的客户并在几秒钟内建立优化路线 • 沿您的路线寻找新客户，以实现勘探目标或填补额外时间 放弃数据输入 • 将客户拜访记录在案只需轻按几下即可记下语音转文本笔记 • 随时随地自动捕获电话和电子邮件 • 与 Hubspot、Salesforce、Quickbooks 等集成
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
inSitu Sales
insitusales.com
用于现场销售、DSD 和订单输入的一体化移动销售应用程序 创建销售订单、移动发票、估算和付款。 使用实时 GPS 优化销售路线并跟踪销售代表。建立电子商务门户
LeadPlotter
leadplotter.com
LeadPlotter 在一个精简且易于使用的软件包中包含了运营智能业务所需的所有工具。继续阅读以了解为什么它是您组织的更好选择。 LeadPlotter 是您的个人 CRM 和 ABM，可轻松管理您的所有潜在客户和客户，根据您的目的地快速计划和规划您的一天，提高客户满意度：所有这些都可以随时随地通过您的任何设备进行。
Lystloc
lystloc.com
Lystloc 是一款基于云的现场员工跟踪应用程序，用于通过实时数据监控日常工作活动。尝试我们的免费计划 为 ∞ 用户获取 1000 小时实时跟踪
FieldPro
fieldproapp.com
FieldPro 是一个软件平台，可帮助制造商和分销商轻松管理和自动化其日常现场操作，并利用实时数据实现更高的效率。
FieldPie
fieldpie.com
FieldPie 是一款基于云的软件解决方案，可帮助公司管理现场服务、现场销售、现场审核和销售运营中的移动员工队伍。 FieldPie 深受行业领导品牌和创新初创企业的信赖，帮助企业提高现场资源的效率，并大大简化现场数据的收集和分析。使用 FieldPie 轻松安排任务、派遣现场团队执行正确的任务、设计精美的移动表单来收集移动数据并实时监控每项现场活动。
CallProof
callproof.com
CallProof 是一款功能强大的工具，专为帮助外部销售代表最大限度地提高日常运营效率而设计。它提供了一个易于使用的路线规划界面，允许用户为所有约会制定优化路线，以节省时间和燃料成本。凭借其区域管理功能，CallProof 还使销售代表能够跟踪其特定区域的销售线索、客户和机会。最终，CallProof 旨在通过简化销售代表的工作流程和提高运营效率来帮助销售代表提高工作效率。通过我们的应用程序，团队可以更好地了解每个代表的绩效，并确信他们在现场明智地利用了宝贵的时间。借助 CallProof，享受完全优化和个性化销售体验的便利。凭借其全面的功能套件，例如异步通信、自动报告生成、名片扫描、Cal...
allGeo
allgeo.com
Abaqus 提供了一个软件平台 (www.allGeo.com)，帮助企业消除现场运营管理的复杂性。 allGeo 平台托管时间跟踪和 EVV（电子访问验证）等解决方案，并无缝连接到 ADP Workforce Now® 以简化薪资处理。除了使用地理围栏和二维码进行考勤跟踪外，allGeo 还支持复杂的场景，例如可变工资率记录、工作成本跟踪以及出于合规目的的异常警报。面向家庭医疗保健机构的 allGeo EVV 解决方案提供服务报告证明，帮助他们满足 ACA 规定的合规要求。 allGeo 平台涵盖现场服务工作流程的各个方面，包括调度和调度、监控、现场数据收集以及报告和分析。这个可配置的平台...
Ecanvasser
ecanvasser.com
Ecanvasser 的用户友好型软件可让您规划和管理拉票的各个方面 – 节省数小时的时间并提高支持者的参与度
Mapline
mapline.com
将您的数据连接到现实世界。只需几秒钟，您就可以上传数据，在地图上查看数据，创建路线，生成图表和报告，并将所有数据整合到可视化仪表板中。使用我们强大的分析工具，创建可视化和理解数据的新方法。如果您遇到问题，我们的专家团队随时准备向您展示如何充分利用您的数据！致电我们、与我们聊天或发送电子邮件，我们随时为您提供帮助。
URVA
urva.co
URVA Sales Force Tracker 是一款适合移动设备的销售工具，可让您的整个销售团队保持同步。销售团队与新潜在客户互动以产生业务，并与现有客户进行追加销售并进一步发展业务关系。虽然这种情况可能定期或不定期发生，但如果没有将现场团队与总部领导联系起来的工具，就很难了解正在发生的情况。 URVA 能够弥补这一差距。忙碌的销售人员有一个漂亮的应用程序，可以让他们在几秒钟内记录所有客户互动，并且还可以通过地理标记来提高可见性。作为回报，经理可以查看正在发生的事情并指导他们的团队了解新产品和服务，以及设定每周/每月的目标和计划，而无需与每个团队成员交谈。最后，在领导层，所有这些交互都可以...
Repzo
repzo.com
用于管理销售、营销和服务提供商的完整销售/现场人员自动化平台，为您提供实时覆盖分析。
eSpatial
espatial.com
eSpatial 是基于云的地图软件，专为企业设计并为用户设计。我们相信绘图应该快速、简单且功能强大。使用我们的地图软件，您可以轻松上传、可视化和分析多层数据。快速的视觉洞察力消除了决策中的猜测。我们是地图专家，二十多年来一直致力于提供地理解决方案。我们受到从财富 500 强公司到几乎涵盖各个行业的非营利组织的客户和合作伙伴的信任，我们致力于帮助我们的用户实现他们的地图目标。 eSpatial 拥有一套全面的功能，使您能够可视化、分析和共享当前存储在电子表格、CRM 或 ERP 系统中的业务数据。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一种外部销售参与工具，旨在提高效率，同时加速现场销售流程的各个方面。 SPOTIO 是一种解决方案，可通过自动化手动任务、增强责任感以及提供有关销售组织绩效和改进方式的具体见解来减轻日常负担。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自动播放、活动跟踪、勘探和内置报告仪表板的软件。集中外部销售团队活动为销售组织提供了增加收入所需的可见性和洞察力。建立渠道、提高生产力、达成更多交易，不再让潜在客户流失。 SPOTIO 每次都能为您提供从领先到接近的支持。
Veloxy
veloxy.io
您是否因非销售活动而不知所措？借助适用于 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 软件，以前所未有的方式加速您的销售。
ForceManager
forcemanager.com
ForceManager 是销售团队选择的 CRM，用于加速他们的活动并增加销售。从您的 PC 或移动设备免费试用。
Delta Sales App
deltasalesapp.com
适合您现场员工的销售队伍自动化应用程序 专为制造商、批发商和分销商设计，旨在简化其现场销售活动并加速销售
Mobi Work
dms.mobiwork.vn
MobiWork 不仅支持市场销售团队，还提供 MobiWork Retail 销售点的订购解决方案和 PG 营销团队管理解决方案。