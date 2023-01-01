替代项 - NPAW

Witbe

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Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。