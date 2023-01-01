替代项 - Notion
Google Keep
google.com
Google Keep 是 Google 开发的一项笔记服务。 Google Keep 于 2013 年 3 月 20 日推出，可在网络上使用，并提供适用于 Android 和 iOS 移动操作系统的移动应用程序。 Keep 提供了多种记笔记工具，包括文本、列表、图像和音频。用户可以设置提醒，该提醒与 Google Now 集成。可以使用光学字符识别来提取图像中的文本，并且可以转录语音记录。该界面允许单列视图或多列视图。注释可以用颜色编码，并且可以应用标签进行组织。后来的更新添加了固定笔记的功能，以及与其他 Keep 用户实时协作处理笔记的功能。 Google Keep 收到的评价褒贬不一。...
iCloud Notes
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的“备忘录”快速捕捉想法或保存重要或有趣的内容供以后使用，然后在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“备忘录”应用中查看这些备忘录。您还可以使用 iCloud.com 上的“备忘录”来查看和编辑您在“备忘录”应用程序中创建的备忘录。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该版...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Roam Research
roamresearch.com
与 Word 文档或项目符号列表一样易于使用，并且与图形数据库一样强大，可以查找、收集和连接相关想法。与其他人实时协作，或在本地存储所有数据。
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面笔记应用程序。该应用程序加载速度快，使用户能够在桌面上使用类似于便利贴的窗口快速记笔记。 粘滞便笺起源于 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，并作为 Windows 边栏的小工具包含在 Windows Vista 中。据微软称，截至 2016 年 4 月，每月有 800 万粘滞便笺用户。它内置于 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。
RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；在其他人中。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes 是一款美观、直观的跨平台笔记、写作、列表、提醒和待办事项应用程序。
Capacities
capacities.io
一个强大的笔记工具，可以帮助您整理思绪。
Zorbi
zorbi.com
抽认卡可以预测您何时会忘记它们。 Zorbi 使任何人都可以轻松地通过 Chrome 和 Notion 等笔记工具创建抽认卡。
NotesHub
noteshub.app
完全跨平台、与供应商无关、基于 Markdown 的笔记应用程序
Notesnook
notesnook.com
最后，这是一个比 Evernote 更好的笔记替代品，它认真对待您的隐私，同步到无限的设备（免费）并使笔记再次变得简单。
Relanote
relanote.com
一个笔记工具，可以帮助您连接点。 Wiki 或经典层次结构，Relanote 适应您的创意工作流程
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin 是一款开源笔记应用程序。捕捉您的想法并从任何设备安全地访问它们。 Joplin Cloud 允许您跨设备同步笔记。它还允许您发布笔记，并与您的朋友、家人或同事协作处理笔记本。
Notebase
notabase.io
Notabase 是一款功能强大且易于使用的笔记应用程序。将您的想法联系在一起，更加轻松地写作。
NoteGenie
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Passfindr
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