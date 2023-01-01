替代项 - NordPass

1Password

1password.com

1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。