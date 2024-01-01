替代项 - NLSQL

Klassifier AI

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Klassifier 是一个人工智能平台，它使用机器学习来评估文本（文本分类和票务），以实现企业运营自动化并节省手动数据处理时间。它是一个专门构建的应用程序，用户不需要任何机器学习背景。我们使其易于使用且易于培训。只需简单的步骤，您就可以通过 Klassifier 节省时间。我们的产品通过我们精心构建的 API 与 Excel、Google 文档集成。 * 简单干净的用户界面：：配备人工智能的票证分类工具，具有极其用户友好的界面 * 随处访问我们的数据：它是基于云的应用程序。您只需要一个浏览器即可访问该应用程序。 * 灵活、快速的报告：报告进度，确保 Klassifier 高效工作